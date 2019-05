Entrevista a José Manuel Ferrándiz e Isabel Candela, candidatos socialistas 7 y 8

Si hubiera que definir con una palabra a José Manuel Ferrándiz e Isabel Candela esa es ‘comprometidos’. El deporte ha marcado su trayectoria: Ferrándiz es el presidente del club Adesavi y Candela preside el club Patín Raspeig. Con ganas de trabajar por y para San Vicente los candidatos séptimo y octavo han decidido dar un paso al frente y entrar a formar parte de la proyecto socialista local para los próximos cuatro años.

PREGUNTA: ¿Qué os ha llevado a dar el paso e involucraros en un partido político?

Respuesta José Manuel Ferrándiz: El tener inquietudes y ganas de mejorar aspectos de la vida de San Vicente y de sus gentes. No puedo inhibirme de ese cometido y quiero ser parte activa de la sociedad.

Respuesta Isabel Candela: A pesar de que en estos cuatro años se ha hecho mucho creo que aún hay cosas por mejorar y, en estos momentos, pienso que puedo aportar mi experiencia personal y como responsable de una entidad local para seguir sumando. Creo sinceramente en el equipo de personas que han dado el paso adelante y he decidido que me quiero sumar a esa iniciativa y ser parte activa.

P: ¿Por qué el PSOE?

Respuesta José Manuel Ferrándiz: Porque es un partido en comunicación con las personas y colectivos. Aparte del grupo humano que forma el partido y en especial la candidatura.

Respuesta Isabel Candela: He visto los avances que se han estado plasmando en las diferentes áreas y, en concreto, hacía mucho tiempo que nadie se acercaba tanto al ciudadano para preguntarle por sus necesidades reales. El esfuerzo real que he podido comprobar que se ha hecho me ha hecho ilusionarme con este proyecto.

P: ¿Cuáles son los retos de futuro para san Vicente?

Respuesta José Manuel Ferrándiz: El seguir mejorando la vida de las personas tanto individual como colectivamente. Debemos pensar como ciudad y sin perder la esencia de pueblo.

Respuesta Isabel Candela: El reto más importante desde mi punto de vista deportivo será ver en pie el nuevo pabellón y cubrir la piscina exterior. Pero en general se ha de hacer un buen planteamiento de las infraestructuras existentes y las que se necesitarán en un futuro para poder dotar a la ciudadanía de todos los servicios que necesita.

P: ¿Por qué el partido socialista es la mejor opción para San Vicente?

Respuesta José Manuel Ferrándiz: Se ha demostrado en esta última legislatura que el PSOE ha sido el partido más dinámico en las áreas que gestionaba, eso unido a un programa electoral participativo con proyectos realistas y factibles hace que se renueve su compromiso para seguir trabajando por San Vicente.

Respuesta Isabel Candela: Porque en estos cuatro años se ha demostrado que sabemos escuchar y poner en marcha los proyectos necesarios para que el ciudadano disponga de todo lo que necesita para su vida cotidiana. Somos un partido cercano y una candidatura con gran capacidad de trabajo que seguirá trabajando para que San Vicente del Raspeig continue avanzando.