El SPPLB califica de insostenible la situación de los funcionarios de la Concejalía de Deportes

El pasado mes de octubre el Pleno municipal acordó la disolución del Organismo Autónomo Local Patronato de Deportes y su absorción por el Ayuntamiento como Concejalía de Deportes, así como en la Mesa General de Negociación, se aprobó por unanimidad la regulación de las condiciones laborales de estos trabajadores.

× Ampliar El Pabellón Multiusos alberga los servicios administrativos del Patronato

El concejal de deportes José Luis Lorenzo, aseguró a los trabajadores que sus condiciones laborales se mantendrían, tal y como se publicó en este mismo periódico y así se comprometió con el resto de partidos políticos, tal y como quedó registrado en el Diario de dicha sesión del Pleno:

· “Los trabajadores del Patronato pasarán adscritos al Ayuntamiento sin ningún tipo de perjuicio y respetando absolutamente sus condiciones laborales”... · “Sobre los trabajadores que también hacía alusión el Sr. Navarro de Ciudadanos, le garantizo públicamente que los trabajadores no van a tener ningún perjuicio… porque si esa es la única duda que usted tiene, si los trabajadores van a pasar con alguna pérdida retributiva o de derechos sociales y laborales, no hay nada de lo que preocuparse, al revés, en breve habrá una mesa de negociación y es posible que se solucionen aspectos que hay que cerrar bien antes de pasar al Ayuntamiento”.

Desde el día 1 de enero de 2019 han sido incumplidas sistemáticamente esas condiciones, según denuncian los trabajadores de la actual Concejalía de Deportes, en la que se ha registrado un aumento importante de carga de trabajo, al no cubrirse las plazas vacantes, impagos de atrasos y servicios extraordinarios, que vienen arrastrando desde 2015, a lo que desde este año se ha unido un descenso de hasta un 20% de las retribuciones mensuales de las trabajadoras y trabajadores de esta concejalía.

A su vez, se está provocando una merma en el servicio que se da al ciudadano de San Vicente, al encontrarse instalaciones sin vigilancia y sin atención al público por falta de personal, la concejalía desatendida por escasa presencia del propio concejal, y todo ello ha provocado que la situación laboral del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Concejalía de Deportes se haya vuelto insostenible.

Para tratar de regular y solucionar esta situación, el Sr. Lorenzo llegó a un acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, en el cual se establecieron unos servicios mínimos de personal en las jornadas de mañana y tarde y festivos, para un buen funcionamiento de todas las instalaciones y atención a los usuarios, hecho que en la primera semana de funcionamiento, manifestó su intención de no seguir aplicándolo, a pesar de haber sido firmado y aprobado por él.

Lo más triste de todo esto es que parte de esta situación se hubiera evitado con la aprobación por el Pleno de lo aprobado en la Mesa General de Negociación del 31 de octubre de 2018 que regulaba las condiciones laborales del personal técnico, administrativo y auxiliares de instalaciones deportivas y esto no ha ocurrido porque el Concejal de Recursos Humanos, D. José Luis Lorenzo, casualmente también Concejal de Deportes, no ha dado muestras de querer llevar este asunto al Pleno, ya que en cinco meses no ha sido capaz o no ha querido solicitar el informe necesario para su tramitación.

Por este motivo, el personal de la Concejalía de Deportes ha decidido como primera medida denunciar y hacer pública su situación y poner en conocimiento de la ciudadanía y de los clubes deportivos, que si sigue esta situación, en cualquier momento las instalaciones deportivas municipales, podrían dejar de abrir sus puertas o no dar el servicio que se venía ofreciendo por la carencia de personal.