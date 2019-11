El sindicato SPPLB sigue esperando la contestación de alcaldía sobre la gestión de la DANA de septiembre

× Ampliar La policia se incautó de diez mil petardos en las pasadas fiestas

El sindicato mayoritario de la administracción local no entiende como casi dos meses después de solicitar la información necesaria para aclarar lo que para ellos ha sido una "mala gestión", alcaldía todavía no les ha contestado.

El pasado 23 de septiembre el responsable del sindicato, Víctor Contreras, presentó por registro una reclamación al ayuntamiento, a la alcaldía, para que explicara la falta de información al colectivo de la Policía Local el pasado 8 de setiembre cuando la Generalitat, a través del Centro de Emergencias, dió la alerta sobre la presencia de una DANA a partir del 11 de septiembre en nuestra zona, decretando el Ayuntamiento la suspensión de las clases el jueves 12 y el viernes 13 así como la suspensión de las actividades al aire libre y el cierre de los parques lo Torrent y Adolfo Suárez, manifestando los representantes sindicales que " los agentes de la Policía Local, no reciben ningún tipo de instrucciones sobre este fenómeno meteorológico, ni se activa ningún plan de emergencias, ni menos aún, se refuerza el servicio operativo en ninguno de los tres turnos" añadiendo que "tanto es así, que en plena alerta roja los turnos de tarde y noche, quedan compuestos con dos o tres patrullas, en el mejor de los casos, sin movilizar a sus agentes ante la posibilidad de que la DANA hiciera acto de presencia en nuestra localidad" asegurando que lo más grave es que "no han sido capaces ni de cubrir las licencias y bajas del personal en esos días, dándose la paradoja de que cualquier otro día normal del año, habían más efectivos policiales operativos que los días de Máxima Alerta".

Desde el SPPLB aseguran que en "ningún momento de la emergencia se ha efectuado una Planificación y Valoración del riesgo, para poner los recursos policiales necesarios para afrontar con ciertas garantías la presencia de este fenómeno meteorológico en nuestra población",

congratulándose de que la DANA apenas tuvo incidencia en nuestra población ya que "de haberlo hecho no nos podemos imaginar la nefasta respuesta de la Policía Local", toda esta situación lleva a los representates sindicales a pedir una investigación a Alcaldía, pidiéndoles que aclaren por qué no se ha informado a toda la plantilla de la Policía Local y se ha puesto en preventivo como "sí han realizado la gran mayoría de los municipios de la provincia" y que expliquen cuál ha sido el motivo por el que "no se han reforzado todos los turnos del servicio operativo de la Policía Local durante este episodio de Alerta Roja" preguntándose si en algún momento "alguien" ha valorado la peligrosidad para la ciudadanía de la Alerta Roja.

Desde el SPPLB se muestran desconcertados ante la falta de respuesta del ayuntamiento ante sus demandas de aclaración de unos hechos que afortunadamente no han supuesto problemas para los ciudadanos de nuestra localidad pero que, teniendo la información previa de que esta situación podría ser muy grave, para eso se dicta la Alerta Roja, no hay una planificación ni una valoración del riesgo que demuestre un interés por preservar la seguridad de los ciudadanos de San Vicente.