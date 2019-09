El Servicio Viogén recuperará el tercer agente en enero de 2020

El pleno celebrado el pasado miércoles cerró algunos temas abiertos durante la sesión anterior, abordando además otros asuntos como el servicio Viogén, donde se aprobó una moción para recuperar el mismo número de agentes que había hace un año.

Tras un escueto orden del día que se liquidó sin debate en apenas unos minutos, las mociones marcaron una sesión densa donde el tema estrella fue la falta de personal en el servicio Viogén. Ciudadanos presentó una propuesta con la intención de “dotar al servicio de los efectivos necesarios, recuperando el mismo número de agentes que había el año anterior”, tal como defendió la edil Mariela Torregrosa, quién también reclamó “asignar a un profesional especializado en otras disciplinas para la atención presencial a las víctimas de violencia de género, complementando y apoyando la labor que realizan los agentes de la Policía Local”.

Compromís, Podemos, EU y PP apoyaron la propuesta, pero sorprendió la abstención del bando socialista: el concejal responsable de este área, José Manuel Ferrándiz, defendió esta postura pese a asegurar que “tenemos claro el modelo al que queremos ir y el servicio Viogén es esencial y objetivo prioritario para nosotros”, aunque se desmarcó de políticas anteriores llevadas a cabo por miembros de su propio partido, además de lamentar “los recursos limitados que tenemos los ayuntamientos saneados por la ley Montoro que nos dificulta la creación de nuevas plazas”.

Sobre este asunto, al finalizar la sesión intervino un miembro de la unidad de violencia de Género en San Vicente, lamentando que “no todos hayan votado a favor” y explicando que “los maltratadores no esperan y a las víctimas hay que darles un servicio de calidad, implicándose con ellas”. Este trabajador consiguió que Ferrándiz se comprometiera a que para enero de 2020 el servicio se mejorará recuperando el tercer agente. Vox fue el único partido que se opuso a la propuesta asegurando que “la solución a esta lacra está en el endurecimiento de las penas”.

Sí hubo consenso en la moción relativa a preservar las tradiciones y fiestas ligadas a la arcabucería en la Comunitat Valenciana. Se trataba de una propuesta consensuada por Ciudadanos, PP y PSOE, a la que se unió EU tras aceptarse su enmienda para que se incluyesen todas las medidas de la UNDEF. No tuvieron tanto éxito las dos propuestas de Vox relativas a la derogación de la Ley de Plurilingüismo y a la implantación del distrito único escolar, pese a contar con el apoyo del bloque de derechas. Sí salieron adelante las mociones sobre el cierre de la central nuclear de Cofrentes (PSOE), la declaración de emergencia climática y la condena a los vientres de alquiler (ambas presentadas por Podemos).

La DANA todavía colea

En el apartado de ruegos y preguntas coleaban algunas del pleno anterior, especialmente en lo relativo al dispositivo llevado a cabo durante la alerta meteorológica. Se mostró especialmente enérgico al respecto David García, portavoz de Vox, indicando que “no tuvieron previsión ni hicieron nada durante 19 horas que estuvimos en alerta roja, tres de ellas en alerta máxima”, lamentando que “en la marcha violeta hubiese 14 efectivos policiales, casi el doble que el jueves (primer día de gota fría) por la tarde” y pidiendo por extensión la dimisión o el cese del concejal responsable, José Manuel Ferrándiz. Tanto él como el Alcalde, Jesús Villar, defendieron la actuación llevada a cabo, así como las medidas tomadas al suspender las clases.

Por otro lado, el primer edil negó haber suprimido la educación vial de los colegios “como se quiere hacer creer”, argumentando que “son los mandos policiales quienes conocen las necesidades globales y deciden los servicios anuales y diarios”. Sobre la tardanza a la hora de entregar el equipamiento de verano a los empleados municipales, Ferrándiz argumentó que “ha sido una situación sobrevenida y la empresa estuvo de vacaciones en agosto, viéndose además afectada por las lluvias en septiembre, lo que ha alargado los tiempos”.

El pleno finalizó de forma abrupta, suspendido por el alcalde y quedando alguna persona sin posibilidad de intervenir, después de que la ex jefa del gabinete de alcaldía (con quién no mantiene una buena relación), asistente en la sesión, tomara la palabra sin que Villar se la hubiese dado (argumentando que sería una crítica personal y no política). David Navarro (Podemos) censuró la postura del Alcalde al considerar que “coarta la libertad de expresión”.