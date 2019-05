El PSOE de San Vicente cierra la campaña pidiendo el voto para liderar el gobierno municipal

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Paraguas en mano, la ciudadanía no ha querido perderse el cierre de campaña de los socialistas sanvicenteros en el cine de verano de La Esperanza. Miembros de la candidatura han realizado diferentes intervenciones animando al voto, para terminar con las palabras del coordinador de campaña, José Luis Lorenzo y el discurso del alcalde y candidato a la reelección, Jesús Villar.

Colofón final como marca la tradición. El PSOE de San Vicente ha celebrado su mitin final arropado de decenas de personas en La Esperanza. Diferentes componentes de la candidatura han sido quienes han intervenido: Lucía Rubio, Guillermo García, Belén Arques y Asun París. Todos y todas han animado a los presentes a votar el próximo domingo 26 de mayo: “Hemos de combatir la desmovilización”.

“Ha sido una campaña preciosa donde si no comunicas no existe, donde si no sales no te conocen, y nosotros hemos estado, ahí porque los y las socialistas existimos en San Vicente”, ha expresado Lorenzo. Por todo ello, ha puesto en valor uno a uno el trabajo realizado a lo largo de la campaña por todas las personas. “San Vicente tiene que seguir avanzando y posicionando nuestra ciudad. Vamos a volver a ganar el próximo domingo, pero solo será posible con vuestro voto”, ha subrayado el coordinador.

En palabras del alcalde y candidato a la reelección, Jesús Villar: “hemos hecho una gran campaña pero de nada sirve si el domingo no vamos a votar. Es muy importante ser la fuerza más votada y tener el liderazgo a la hora de futuros acuerdos de gobierno”. Villar también ha querido resaltar la participación y el apoyo constante de todos los vecinos y vecinas durante la campaña.

Tras finalizar el mitin, los presentes han disfrutado de una picaeta acompañada de música.