El PP lamenta la escasa ambientación navideña

Iluminación Navideña de San Vicente del Raspeig

El pasado jueves se inauguraba de forma oficial el alumbrado extraordinario de Navidad, así como el belén municipal. Desde el Partido Popular, lamentan la escasa ambientación navideña de las calles de San Vicente, en unas fechas tan señaladas, especialmente porque no beneficia al pequeño comercio local.

“Es desolador ver la escasa iluminación navideña con la que se pretende ambientar la Navidad en San Vicente. Cada año los arcos luminosos son más pequeños y se disponen más espaciados. El viernes, ni siquiera habían adornos navideños en la Plaza de España, y el belén, en la Plaza de la Comunidad Valenciana, se inauguró prácticamente a oscuras” afirma el Portavoz del grupo Popular, Óscar Lillo.

“La Comisión Municipal de Fiestas realiza cada año, un extraordinario trabajo realizando altruistamente un belén, que en los últimos años a penas se ve ubicado en una caseta de obra, frente a los belenes que antes ocupaban todo el hall del Ayuntamiento. Preguntamos en el Pleno de octubre si había previsión en esta legislatura de ubicar de nuevo el belén dentro del Ayuntamiento, ya que era mucho más vistoso para los escolares y vecinos que acudían a visitarlo, y la respuesta de la concejal de fiesta fue que no. ¿De verdad considera el Equipo de Gobierno, que el Mercado Navideño de este año, la decoración, tanto nocturna como diurna, la iluminación y las actividades que se organizan para los pequeños en estos días, son los más acordes para una población de 60.000 habitantes como San Vicente? ” se pregunta el concejal Popular Cristian Gil.

El grupo Popular, preguntó también en el último Pleno, al concejal de comercio, Alberto Beviá, por la inminente campaña Navideña, a lo que éste contestó que tan sólo tenían previsto el concurso de escaparatismo que ya estaba en marcha, y el engalanamiento con motivos navideños de aquellas calles que lo hubieran solicitado. “No nos cansamos de repetirlo, falta planificación en las acciones que se llevan a cabo, y falta coordinación entre las concejalías implicadas. Se han invertido más de 15.000 euros en una campaña comercial de otoño a un mes de Navidad sin a penas repercusión , y ahora que es cuando debería verse ese ambiente festivo que incita a pasear y fomenta las compras en nuestro comercio local, no hay prácticamente nada” lamenta Lillo.

Desde el grupo Popular, consideran que existe una nula implicación del Ayuntamiento en elaborar un adecuado programa de actos navideños de forma conjunta entre las concejalías de fiestas, cultura, juventud y comercio, cuyo objetivo sea llenar las calles, y que el consistorio no se limiten a las actividades que todas las asociaciones realizan año tras año. “Que nuestros vecinos y todos aquellos que venían a San Vicente en estas fechas, no opte como en estos últimos años, por irse a poblaciones cercanas para que los pequeños se diviertan o a realizar sus compras. Poblaciones, que sí tienen muy en cuenta, lo que significa la Navidad a nivel social y económico, algo que el actual Equipo de Gobierno Socialista con sus socios de Izquierda Unida, no valoran” se reafirma Lillo.