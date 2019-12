El PP asegura que el ayuntamiento ha perdido una subvención por no tener Plan de Igualdad

El Partido Popular suma la pérdida de una subvención más a la larga lista del Equipo de Gobierno. En esta ocasión una destinada a favorecer a la mujer, por no tener Plan de Igualdad.

El grupo municipal popular preguntó en el Pleno de noviembre sobre la solicitud o no, de la subvención que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, convocada para entidades locales, aplicables al desarrollo de programas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, y para la inserción laboral de mujeres. “La Concejal de Servicios Sociales, nos remitió al Pleno de diciembre para poder darnos la respuesta. Y por fin ayer, un mes después, la obtuvimos. Según la edil, ésta no se solicitó al no poder cumplir uno de los requisitos, concretamente el artículo 3.2 de la convocatoria” comenta el portavoz Popular, Óscar Lillo.

El requisito al que hacía referencia la concejal, Isabel Candela, y que no cumplía el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, para poder obtener a través de la mencionada subvención hasta 20.000 €, era disponer de un Plan de Igualdad, del que carecía el consistorio sanvicentero desde 2018. Precisamente en el pleno de ayer, se aprobaba el III Plan de Igualdad aplicable entre 2019-2023.

Lillo prosigue “No nos cansamos de repetir que la gestión de este Equipo de Gobierno carece de previsión y planificación a la hora de gestionar, cuya consecuencia más directa, es la continua pérdida de subvenciones, que San Vicente obtenga menos puntos de baremación en otras, dejándonos a la cola con respecto a otras poblaciones con derecho a percibirlas, y a lo que también se puede añadir la circunstancia de que se funcione con contratos caducados y prorrogados. No entendemos que habiendo formado parte su partido del tripartito de la legislatura anterior, responsable de la gestión de la segunda edición del Plan de Igualdad, no estuvieran al tanto de la caducidad en su día, y que además hayan tenido que dejar pasar todo un año, para traer al último pleno del 2019, el III Plan de Igualdad. Esperamos, al menos, que se aplique y desarrolle adecuadamente”.