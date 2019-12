El PP acusa a la alcaldía de cobrar dietas por un viaje gratuito en autobús

El PP comprueba sorprendido que la Junta de Gobierno del pasado 5 de diciembre, aprueba el pago de dietas solicitadas por el alcalde, Jesús Villar, y su Jefa de Gabinete, por un viaje realizado en autobús junto a otros miembros de la corporación.

El portavoz del Partido Popular, Óscar Lillo comenta “es un hecho que nos ha llamado la atención, pues es un viaje que realizamos de ida y de vuelta todos juntos en el autobús”.

El pasado 2 de octubre, componentes de la Corporación Municipal pertenecientes a todos los partidos políticos y distintos representantes de asociaciones de San Vicente, realizaron una visita organizada por Ecovidrio a la planta de reciclaje en Caudete. “El hecho no puede pasar desapercibido si se tiene en cuenta que la visita se realizó en un autobús gratuito para todos los asistentes, que partió a las 9 h. de la mañana desde San Vicente y alrededor de las 2 de la tarde estábamos todos de regreso, lo cual no implicaba comer fuera del municipio. Por ello no entendemos por qué se solicitan estas dietas y mucho menos la aprobación de las mismas en Junta de Gobierno” reitera Lillo.

“Nos parece una falta de ética, y un engaño para los vecinos de San Vicente que se aprueben viajes gratuitos y dietas inexistentes. Nos llama la atención que el alcalde afirme, justificando los presupuestos del 2020, que si queremos reducir impuestos, tenemos que decirle qué otras partidas habría que reducir. Posiblemente una de las opciones sea no cobrar importes que no deberían. Esperamos el alcalde tenga una explicación razonable al respecto” afirma Lillo.