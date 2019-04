El Pleno aprueba la mejora de la hora extra y habrá seguridad durante las fiestas

El Pleno del Ayuntamiento de San Vicente ha aprobado esta mañana un acuerdo que pone fin al conflicto de las horas extra. Su aplicación con carácter inmediato permite que las celebraciones de Semana Santa y Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos se desarrollen con los servicios extraordinarios habituales de la Policía Local.

Se trata del acuerdo de modificación de los criterios generales de asignación del complemento de productividad e importes a percibir por servicios extraordinarios, en el marco del vigente Acuerdo-Convenio de Condiciones de Trabajo del personal municipal.

La convocatoria del Pleno extraordinario ha estado motivada por la necesidad de adoptar el acuerdo con antelación a la prestación de los servicios extraordinarios necesarios para las procesiones de Semana Santa y de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. Sin embargo, ello no ha evitado que Lorenzo tuviera que escuchar las críticas de la oposición: “Este pleno cuesta a los sanvicenteros 4 mil euros y se hace porque los sindicatos no se fían de ustedes”, afirmó David Navarro (Sí Se Puede). Tampoco dejaron la oportunidad de intervenir los ediles no adscritos, Juan Manuel Marín y Auxi Zambrana, los únicos que votaron en contra de la propuesta.

En su intervención, el portavoz del grupo municipal del PP, Francisco Cerdá, ha explicado que “ni los trabajadores municipales ni mucho menos los vecinos de San Vicente deben pagar la mala gestión del concejal de Recursos Humanos, José Luis Lorenzo, que se ha visto obligado a convocar un pleno extraordinario para aprobar esta propuesta antes de las fiestas porque nadie se fía ya de su palabra: ni los trabajadores, ni los sindicatos ni la oposición”.

Francisco Cerdá ha afirmado que “con nuestra abstención permitimos que esta propuesta salga adelante porque somos responsables, porque el Partido Popular es un partido serio y de gobierno, y porque por encima de los cálculos electoralistas y de rivalidades políticas ponemos la celebración de los actos festeros y la seguridad de los ciudadanos”.

El grupo municipal del PP ha recordado que “el concejal de Recursos Humanos ha llevado al Ayuntamiento a una situación límite nunca vista, en la que se han llegado a celebrar pruebas deportivas recurriendo a voluntarios, sin contar con el número de agentes necesarios para garantizar la seguridad y el tráfico, e incluso llegando a ignorar informes de la Policía Local en los que se recomendaba no realizar las competiciones por falta de efectivos”.

La propuesta aprobada en el Pleno, suscrita por el concejal de Recursos Humanos, José Luis Lorenzo, es la misma que salió adelante en el seno de la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 28 de enero, por lo tanto cuenta con el beneplácito de todos los representantes de los trabajadores municipales (SPPLB, CC OO, UGT y SEP).

El punto del orden del día, único de la sesión plenaria, ha salido adelante con los votos favorables de los 12 concejales que forman el Equipo de Gobierno, la abstención de los 11 concejales de los grupos del PP, Sí Se Puede y Ciudadanos, y los votos en contra de los ediles no adscritos.

El alcalde, Jesús Villar, ha agradecido a los grupos políticos que con su abstención permitieran que las celebraciones de Semana Santa y Patronales y de Moros y Cristianos se desarrollen según las necesidades y con todos los servicios públicos funcionando con normalidad.

Para el Gobierno local, la propuesta aprobada por el Pleno es la única posible en el marco presupuestario municipal actual, tiene el beneplácito de todos los sindicatos y adapta a la actual legislación este apartado del Acuerdo-Convenio de Condiciones de Trabajo del personal municipal.

El grupo municipal del Partido Popular ha exigido al edil de Recursos Humanos un listado de todos los eventos previstos por las distintas concejalías que se van a desarrollar hasta final de año, ante la posibilidad de que la partida presupuestaria destinada al pago de servicios extraordinarios sea insuficiente para acabar 2019.