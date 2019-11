El Equipo de Gobierno propone recordar durante todo el año a las víctimas de asesinatos machistas

× Ampliar La concejal de Esquerra Unida, Raquel Rodríguez; y la concejal socialista de Igualdad, Isabel Candela

Tener presentes a las mujeres asesinadas por violencia de género durante todo el año. El Equipo de Gobierno, formado por PSOE y EU, propondrá en una moción para el próximo pleno, sustituir las lecturas de manifiesto con motivo de los asesinatos machistas que habitualmente se venían realizando a las puertas del Ayuntamiento, por una pancarta que durante los 365 días del año recuerde a todas las víctimas.

La pancarta estará expuesta en el balcón del consistorio. En uno de los lados se instalará un contador, donde se irán contabilizando todas las victimas. Además, se incluirá un crespón negro por cada mujer asesinada. En la parte central, habrá una frase que será elegida de entre todas las que han sido presentadas para la exposición ‘Marea de frases violetas’.

“Desde el equipo de gobierno proponemos esta medida porque realmente no podemos quedarnos solo en la superficie leyendo un manifiesto cada vez que haya un asesinato, porque la falta de respeto no es no leerlo es no proponer nada más que la lectura de un manifiesto”, ha expresado la concejal socialista, Isabel Candela. Además, ha afirmado que “sustituir esta lectura por una pancarta donde cada asesinato se vea representado es lo que de verdad hace visible esta lacra social no solo un día sino todos”.

Para la concejala de Esquerra Unida, Raquel Rodríguez, el formato que emplea el Ayuntamiento para condenar la violencia machista cada vez que se produce un asesinato “es mejorable y creemos que el sistema propuesto de la pancarta puede ser más visible y, por tanto, contribuir con mayor eficacia en la lucha contra esta emergencia social. La sociedad está impregnada de una cultura machista en todos los ámbitos y nuestro Ayuntamiento está obligado a tomar medidas efectivas y transversales contra el patriarcado, los estereotipos y los roles no igualitarios”.Además, el Equipo de Gobierno también propondrá en esta moción leer, cinco minutos antes de que comience cada pleno y hacer público a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, el nombre de todas las mujeres asesinadas en ese mes, así como otros datos de interés.

Las cifras

En este mes de noviembre ya han sido asesinadas más mujeres por su pareja o expareja que en todo el año pasado y desde la sentencia de la manada de 2016 ha habido 147 violaciones múltiples en el país. Los datos continúan siendo desoladores:

Desde 2003 hasta el 15 de octubre del presente año han sido asesinadas en España 1.026 mujeres.

Durante el 2018 fueron asesinadas a mano de sus parejas y ex parejas 48 mujeres.

Este año las cifras han aumentado a 51 las mujeres asesinadas (cifras oficiales) y un total de 93 feminicidios.