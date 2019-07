El asfaltado en Ancha de Castelar obliga a modificar el recorrido de dos líneas de autobús

Debido al asfaltado en la Avenida Ancha de Castelar, las líneas 24 y 38 de autobús modifican su recorrido los días 29 y 30 de julio.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

El trazado provisional queda de la siguiente manera:

SENTIDO ALICANTE-ALBUFERETA:

Desde Avda. Ancha de Castelar continúa por C/ Javea, C/ Denia y C/ la Huerta hasta Ctra. Villafranqueza, dónde recupera su recorrido habitual.

Paradas suprimidas:

• Ancha de Castelar 155.

• Ancha de Castelar 107.

• Ancha de Castelar 53.

• Ancha de Castelar 9.

• Alicante 48.

• Ciudad Jardín 2.

Paradas habilitadas:

• Javea – Denia I

• Denia – Polideportivo I.

• La Huerta 12.

• La Huerta 60.

• La Huerta 104.

• La Huerta 156.

SENTIDO SAN VICENTE DEL RASPEIG:

Desde Ctra. Villafranqueza continúa por C/ la Huerta, C/ Denia, C/ Javea hasta Avda. Ancha de Castelar, dónde recupera su recorrido habitual.

Paradas suprimidas:

• Ciudad Jardín 3.

• Alicante 25.

• Ancha de Castelar 20.

• Ancha de Castelar 68.

• Ancha de Castelar 122.

Paradas habilitadas:

• La Huerta – I.E.S. Gaia.

• La Huerta 19.

• La Huerta – Repsol.

• La Huerta – C.P. L’Horta.

• Denia – Polideportivo II.