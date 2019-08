Doctor Fleming y Raspeig, un cruce conflictivo

× 1 de 4 Ampliar Calle Raspeig × 2 de 4 Ampliar Calle Raspeig × 3 de 4 Ampliar Calle Dr. Fleming × 4 de 4 Ampliar Calle Dr. Fleming Prev Next

Cecilia C: Quería hacer una denuncia. La esquina de Doctor fleming y Raspeig. Una esquina conflictiva , con la cantidad de accidentes que ocurren allí. Primero porque se saltan el ceda el paso !..., que está sobre Fleming y segundo por los contenedores de basura !!!..,que están sobre fleming , que quitan visibilidad al que viene por la calle Raspeig. Por lo cual no ve al que se salta el ceda el paso hasta que lo tiene encima . Podéis corroborarlo porque casi siempre viene la policía por los accidentes o atropellos entre coches, motos y demás. No entiendo porque no mueven los contenedores , si por lo menos, los pusieran donde están ....*pero* enfrente... eso le daría visibilidad al que viene por Raspeig y evitarían accidentes ... muchos por lo menos . Hoy mismo(15 de agosto) ha habido un accidente justamente .., un coche blanco le ha dado a un coche mini rojo.