David Navarro: “Apostamos por una ciudad igualitaria donde todas las personas se sientan libres, incluidas y seguras”

Nací hace 43 años en Alicante, pero por circunstancias familiares nos trasladamos a San Vicente cuando apenas tenía nueve años, por lo que en estos más de 30 años he arraigado mi vida en este municipio. Empecé a realizar estudios de Derecho en la Universidad de Alicante y llegue a realizar prácticas y colaboraciones externas en un Despacho de Abogados, pero cuando me quedaba poco para finalizar la carrera, opte por otros proyectos personales que me llenaban más. He trabajado en diversos sectores laborales no relacionados con mis estudios habida cuenta que en mis decisiones, siempre han prevalecido más los principios éticos y personales que las cuestiones económicas. Por otro lado, por motivos de trabajo y estudios he residido en otras ciudades europeas. Estas experiencias, junto con mi afición a viajar por distintas partes del mundo, me han enriquecido como persona al nutrirme de vivencias compartidas con personas de otras culturas y valorar lo realmente importante, la humanidad. Actualmente, soy Concejal y Portavoz de Sí Se Puede San Vicente donde ostenté durante casi dos años las Concejalías de Servicios Sociales e Igualdad y durante tres meses la de Recursos Humanos.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

Pues le diré dos propuestas muy importantes, una a nivel administrativo y otra a nivel ciudadano.

a) Revisar y actualizar la situación laboral del personal del Ayuntamiento, creando las fichas de nuevas Relaciones de Puesto de Trabajo (RPT) y la de Valoración de Puestos de Trabajo (VPT). Es una necesidad acuciante, ya que tener una buena organización y estructura es el primer paso para poder ofrecer a la ciudadanía unos bienes y servicios públicos mejores y de calidad en todos los ámbitos, cumpliendo así con los principios de eficacia y eficiencia que deberían regir en toda administración publica b) En relación al desarrollo local.

Desarrollar e implementar planes de:

- Inserción laboral para jóvenes y parados de larga duración - Dinamizando a las PYMES y apoyando al pequeño comercio y a los autónomos - Potenciación e impulso de convenios de colaboración entre la Universidad de Alicante y el tejido industrial del municipio, especialmente los relacionados con I+D+I.

- Ampliando y fomentando el vivero de empresas ¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques? Realizando un Plan de Estudio de Mejora de Limpieza y Mantenimiento, desde la sostenibilidad, donde se tenga en cuenta los usos y las necesidades de cada zona, que vendrá determinada por factores como el tránsito de personas y vehículos, la actividad comercial y cultural, o bien el hecho de que se trate de zonas de ocio o de recreo. Para ello habría que actualizar y reorganizar el servicio de limpieza y mantenimiento en aras de mejorar los mismos.

También apelando al civismo y realizando campañas de pedagogía y concienciación ciudadana.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

San Vicente es un municipio que afortunadamente no para de crecer y por ello, es crucial que además de mantener de forma óptima las infraestructuras existentes se vayan creando nuevas, con el fin de poder cubrir las necesidades existentes y poder ofrecer a la ciudadanía los servicios que se merecen. Por ello, desde Podemos San Vicente apostamos por impulsar y potenciar la creación de toda nueva infraestructura que sea necesaria en cualquier ámbito (sanidad, educación, cultura, deporte, empleo, seguridad, etc...) siempre que se haga de manera responsable, es decir, que sea necesaria y redunde en el interés de la ciudadanía.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

Desde Podemos San Vicente, apostamos por una ciudad igualitaria donde todas las personas se sientan libres, incluidas y seguras en todos los ámbitos. Un modelo de ciudad que se construye a si misma de acuerdo a unos principios ecológicos, educadores y de igualdad. En definitiva, nuestro propósito es conseguir un San Vicente amable, justo, feminista inclusivo, accesible y ecologista, donde nadie se quede atrás ¿Cuál será su política económica? Desde Podemos San Vicente apostamos por realizar políticas económicas que nos permitan tener un desarrollo económico y a su vez sostenible, en aras de alcanzar un único objetivo, que no es otro que el bienestar social.

Candidatura:

