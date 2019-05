David García: “Lo que los ciudadanos están reclamando principalmente son limpieza y seguridad”

Me llamo David García, tengo 38 años y llevo 8 años residiendo en San Vicente del Raspeig. Municipio al que llevo ligado toda mi vida.

Estoy casado con el amor de mi vida, una sanvicentera que es lo mejor que me ha pasado en la vida y padre de un hijo maravilloso por el que voy a luchar con todas mis fuerzas, para darle el mejor de los futuros.

Provengo de una familia obrera y humilde. Donde con 16 años y tras años de acoso escolar, tiro la toalla y abandono los estudios. Entregando durante 2 años mi sueldo íntegramente para ayudar a mis padres a pagar la carrera de mi hermana mayor. Nunca he dejado de pelear por lo que creo, de dar el 100% y luzco con orgullo mis callos, porque me recuerdan de donde vengo y lo que soy. Mi paso a política viene hace 5 años cuando se funda VOX, y desde entonces he trabajado por y para España, y ahora he dado el paso al frente por petición de mi partido.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

Lo que los ciudadanos están reclamando principalmente son limpieza y seguridad.

Tenemos que aplicar todos nuestros recursos para evitar escenas de años anteriores con ratas enormes por los parques infantiles e infestaciones de cucarachas. Y eso se tiene que hacer planteando y poniendo sobre la mesa todos los recursos de los que disponemos, y atajar el problema que se está enquistando en el municipio. Y en cuanto a la seguridad, no podemos estar con un policía local por cada 19250 habitantes un sábado por la tarde como hemos estado últimamente. Y tampoco tener calles prácticamente a oscuras o con poca iluminación.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Tenemos que dejar ideologías a un lado y hacer una gran mesa de trabajo con todos los representantes. Nos jugamos mucho en la futura negociación. Donde se están barajando contratas que se comerían prácticamente el 25% del presupuesto municipal.

Tenemos que ser conscientes de lo que representaría hipotecar San Vicente si no sabemos llegar a un pacto y trabajar unidos.

La limpieza tiene que ser una prioridad absoluta, ya que es la imagen del municipio y el dia a dia de nuestros vecinos. Y el servicio actual es de lejos insuficiente. Tanto en cantidad, como en calidad.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

Por la dejadez y la falta de gestión de los últimos años, San Vicente acumula un deficit importante en cuanto a infraestructuras, y las que están en proyecto, ya nacen con grandes carencias. El Pabellón debería ir acompañado de un gran polideportivo para complementar el que ya tenemos, y tener por fín una pista de atletismo. Y necesitamos muchas otras mejoras, como un nuevo centro social, mejorar las instalaciones de nuestros colegios (gimnasios, aire acondicionado ¿Cual es su modelo de ciudad? Una ciudad moderna, tecnológica y sostenible, acorde a los tiempos que nos demanda la sociedad sanvicentera. Tenemos que mejorar y adecuar nuestros parques, aumentando sobre todo las zonas verdes. Potenciar el comercio, que es lo que da vida a un pueblo, y apuntalarlo con medidas que nos ayuden a potenciarlo y que sea atractivo para el visitante. Así, como por fín, trabajar y mirar a nuestros municipios vecinos, con los que debemos trabajar conjuntamente y crear una comarca fuerte y puntera. Acortando distancias y aunando esfuerzos para que no sigamos ninguneados desde Valencia y Madrid.

¿Cuál será su política económica?

R: San Vicente es un enclave estratégico empresarialmente. Y ni PP, ni el gobierno actual, han sabido nunca sacarle partido.

Hay que crear políticas que atraigan a las empresas, y facilitar la vida a las que ya tenemos. Tenemos que crear un tejido empresarial de verdad. Si conseguimos crear empleo, crearemos riqueza. Y sobre todo, crearemos un futuro. Si queremos que San Vicente siga creciendo, tenemos que poner unos pilares fuertes sobre los que construir el hogar que queremos para nuestros hijos y nietos.

Candidatura:

1. David García Gomis

2. Adrian Garcia Martinez

3. Amelia Maria Fuentes Pastor

4. Josefa Lopez Galiana

5. Mª Isabel Dominguez Pomares

6. Nur Ia Pwante Carrillo

7. Beatriz Caballero Marco

8. Roque Gonzalez Platero

9. Juan David Colomina Castillo

10. Miguel Pascual Perez

11. Gonzalo Mendiguren Asensi

12. Enrique Verdia Prieto

13. Adela Lourdes Marouez Duque

14. Beatriz Castro Anton

15. Noelia Olmedo Velazquez

16. Mª Angeles Anton Pastor

17. Begona Vega Campos

18. Juan Francisco Garcia Molto

19. Borja Sanchez Garrido

20. Jose R. Bedman Lafuente

21. Jose Miguel Castro Soria

22. Pablo Forcen Soler

23. Florentina Martinez Chinchilla

24. Francisca Mora Armedo

25. Estefania Iñesta Garcia