Cs denuncia que el equipo de Gobierno “intenta acallar a la oposición con un reparto de dedicaciones desproporcionado”

“El nuevo equipo de Gobierno trata de silenciar a la oposición eliminando las dedicaciones que nos corresponden. Pretenden imponer un reparto de que vulnera la proporcionalidad”. Así lo ha asegurado el portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, quien ha desvelado que “la intención del PSOE es adjudicarse 10 dedicaciones para 10 concejales y dejar a Cs con una sola, a pesar de ser el principal grupo de la oposición con cinco ediles”.

Pascual ha rechazado también “que el alcalde, el socialista Jesús Villar, se niegue a convocar una Junta de Portavoces para consensuar una propuesta proporcional que no infrinja la normativa”. Según ha podido constatar, “quiere llevar directamente al pleno del miércoles su propuesta de distribución de las dedicaciones, con la que trata de acallar y limitar la labor de control y fiscalización del Gobierno municipal por parte de los grupos mayoritarios de la oposición”.

Según ha asegurado el portavoz de Cs, “dejar a cada grupo de la oposición con una sola dedicación incumple el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que establece que el reparto debe ser acorde al número de ediles obtenidos”.

Pascual: “El PSOE pretende adjudicarse 10 dedicaciones para 10 concejales y dejar a Cs con una sola, a pesar de contar con 5 ediles”

Pascual ha lamentado que “el PSOE quiera empezar la legislatura imponiendo un acuerdo totalmente arbitrario, vulnerando la normativa e intentando limitar los recursos, tiempo y capacidad de los representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía para minar el control de su gestión diaria. ¿Esta es su forma de tender la mano a la oposición?”.

El portavoz de Ciudadanos ha apelado al resto de grupos políticos, en particular a EU como socio de gobierno del PSOE, para que no acepten un reparto de dedicaciones “que es claramente injusto, incumple el ROM y sienta un precedente muy negativo para esta legislatura y las próximas”. Desde Cs se ha solicitado la convocatoria de la Junta de Portavoces para consensuar las propuestas y llegar a un acuerdo “tal y como se ha hecho en anteriores legislaturas. Pero no se nos ha escuchado. El PSOE, con el apoyo de EU, inicia esta etapa imponiendo reglas del juego perjudiciales para el funcionamiento democrático del Ayuntamiento”, ha remarcado.

Pascual ha afirmado que “a pesar de todas las trabas e impedimentos que nos quieren poner, ratificamos nuestro compromiso de defender los intereses de todos los sanvicenteros. Aunque intenten silenciarnos, haremos una oposición firme, contundente y rigurosa”.