Convocadas las ayudas para familias con menores de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria para el año 2019/2020 de subvenciones destinadas a familias con menores de 0 a 3 años que se encuentran situación de vulnerabilidad social. En total, el Ayuntamiento destinará a este fin un presupuesto de 73.100€.

Podrán solicitar estas ayudas las familias que se encuentren empadronadas en San Vicente; sean progenitores de menores con necesidades específicas relacionadas por la necesidad de escolarizar a un menor en recurso de atención infantil; tener a cargo a niños de entre 0 a 3 años; que los niños asistan o vayan a asistir a un centro de educación infantil; que la renta per cápita anual ni los valores de los bienes patrimoniales de la unidad familiar no superen las bases de la convocatoria; y no estar incurso en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La ciudadanía interesada podrá solicitar estas subvenciones en tres plazos diferentes:

El primero comenzará una vez haya sido publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y habrá un mes de plazo para solicitar las ayudas.

El segundo empezará al día siguiente de la finalización del primer plazo y también habrá un mes para presentes las solicitudes.

El tercero comenzará un día después de la finalización del segundo plazo y habrá dos meses para presentar la documentación.

Los periodos a subvencionar en los diferentes procesos selectivos son los siguientes:

El primero comprende desde el 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020.

El segundo abarca desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020.

El tercero va desde el 1 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020.

Tanto la documentación que ha de aportarse para solicitar estas ayudas, como la que ha de adjuntarse para el pago de la ayuda puede consultarse en la convocatoria que estará disponible en la web municipal.