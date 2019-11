Comunicado del concejal de Infraestructuras Jesús Arenas sobre Pintor Picasso

El concejal de Infraestructuras, Jesús Arenas, quiere transmitirles a comerciantes, vecinos y vecinas de la Calle Pintor Picasso y de las zonas colindantes, calma y tranquilidad ante la inquietud que se ha transmitido al Ayuntamiento.

En este sentido Arenas señala que “a pesar de no haberme podido reunir con ellos por estar de baja médica debido a una reciente intervención quirúrgica, en cuanto me recupere se mantendrá una reunión con los técnicos del Ayuntamiento, vecinos/as y comerciantes, tal y como era la intención inicial. De forma que no se acometerá ningún cambio hasta que se lleve a cabo esta reunión y se comenten tanto los proyectos, como los estudios que se están elaborando”.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se lamenta las posibles versiones interesadas que hayan podido llegar y que no se ajustan a la realidad del proceso que se está realizando.

Por todo lo anteriormente expuesto le comunicamos que la reordenación del tráfico en la obra realizada en el cruce entre las calles Ancha de Castelar, Alicante y Pintor Picasso, no se llevará a cabo hasta que se mantenga una reunión con comerciantes, vecinos y vecinas de la zona.