Ciudadanos solicita que se amplíe el servicio de ambulancia en la Ciudad Deportiva a todos los fines de semana con competiciones

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) solicita al Gobierno de San Vicente del Raspeig que amplíe el servicio de ambulancia que existe en la Ciudad Deportiva para que la asistencia sanitaria esté garantizada todos los fines de semana en los que hay competiciones deportivas. El concejal de Cs Ricky Bernabeu ha “explicado que la ambulancia no está operativa 22 fines de semana al año, lo que impide atender posibles emergencias en días de gran afluencia de jugadores y espectadores”.

Una muestra de ello es lo ocurrido el pasado domingo cuando la jugadora de un club de fútbol tuvo que ser atendida de urgencia durante un partido y la ambulancia contratada por el Ayuntamiento de San Vicente no estaba en la Ciudad Deportiva. Según varios testigos, la jugadora no pudo recibir asistencia hasta pasados más de 30 minutos, con la llegada en un primer momento de una ambulancia no medicalizada y, posteriormente, de un SAMU para su traslado.

Ricky Bernabeu ha afirmado que “desde Ciudadanos pensamos que este servicio se debe ampliar a más fines de semana para evitar situaciones como la del pasado domingo, en la que la Ciudad Deportiva no contaba con ambulancia a pesar de encontrarnos ya en el mes de octubre y de que había muchos partidos tanto de fútbol como de otros deportes en las instalaciones municipales”.

El pasado domingo la jugadora de un club de fútbol tuvo que ser atendida de urgencia durante un partido y la ambulancia contratada por el Ayuntamiento no estaba en la Ciudad Deportiva

El edil de Ciudadanos ha informado de que “el contrato de ambulancias y asistencia sanitaria del Ayuntamiento entró en vigor en abril de 2018 y finalizará en abril del próximo año 2020, por lo que es el momento de ponerse a trabajar en un nuevo pliego de condiciones que incluya la cobertura sanitaria durante más fines de semana y no solo 30 como ahora, de forma que no se sigan jugando partidos de competición oficial sin la presencia de una ambulancia y un equipo sanitario básico”.

Ricky Bernabeu ha explicado que “no es la primera vez que se producen emergencias sanitarias en fines de semana donde la ambulancia no está operativa a pesar de que se estaban disputando partidos de competición oficial con una gran afluencia de jugadores y público en la Ciudad Deportiva”.