Ciudadanos denuncia que la mala gestión municipal obliga a prorrogar por tercera vez un contrato caducado

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha denunciado que la mala gestión del Gobierno local de San Vicente del Raspeig ha provocado que el pleno haya tenido que prorrogar por tercera vez el contrato de limpieza de colegios e instalaciones municipales tras caducar el mismo sin haber adjudicado el nuevo. La prórroga ha sido aprobada con el voto de calidad del alcalde a pesar de los informes en contra de Intervención, Secretaría y Contratación, ya que la prórroga vulnera la Ley de Contratos.

La concejala de Cs Mariela Torregrosa ha explicado que “el equipo de Gobierno ha hecho cómplice de su falta de previsión y su mala gestión a todos los concejales de la oposición, obligándonos a decidir en un pleno extraordinario sobre un problema que ellos mismos han generado, y sobre el que ni el alcalde ni ningún miembro del Gobierno municipal ha asumido ninguna autocrítica ni responsabilidad política, a pesar de poner en riesgo el puesto de trabajo de unos 60 empleados del servicio de limpieza”.

Torregrosa ha argumentado que “el grupo municipal de Ciudadanos no va a incurrir en ninguna irregularidad, no va a participar de la mala gestión del Gobierno local y no va a permitir que conviertan en habitual algo tan excepcional como es una tercera prórroga de un contrato ya caducado”. Además, la edil de Cs ha afirmado que “colocan a la oposición en una situación difícil, inaceptable e injusta, obligándonos a decidir entre lo malo y lo peor, fruto de su incapacidad para gestionar adecuadamente el Ayuntamiento”.

Cs ha advertido de que esta prórroga puede dar lugar a una denuncia contra el Ayuntamiento por parte de la empresa que viene prestando el servicio de limpieza, ya que la mercantil ha renunciado por escrito a esta tercera prórroga en las mismas condiciones económicas, mientras que la ley impide aprobar dicha prórroga en condiciones diferentes.

La concejala de Ciudadanos ha añadido que “lamentablemente, la mala gestión del equipo de Gobierno puede no salirnos gratis, y no es de recibo que intenten hacer cómplice de ello a los grupos de la oposición y, muchos menos, que al final sean los vecinos de San Vicente del Raspeig los que tengan que acabar pagando de su bolsillo las consecuencias de su irresponsabilidad”.