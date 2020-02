Basura para regalar

En una cosa está de acuerdo con el Excmo. Alcalde de San Vicente del Raspeig, D. Jesús Villar este modesto ciudadano de a pie. Hace unos días, en una televisión local alicantina lo entrevistaban sobre el presente y futuro del municipio y decía D. Jesús, interrogado acerca de los avatares de la limpieza urbana y su nueva contratación, que la ciudad más aseada es la que menos ensucian…sus ciudadanos. Habló de muchas cosas más el alcalde, lamentablemente me perdí parte del programa, pero de las que pude escuchar discrepé en más de alguna. No sé si antes de sintonizar la emisión, al azar, porque no suelo atender a esta televisión con tan pocas ofertas interesantes, hizo alguna referencia a los acuciantes problemas de movilidad que sufrimos los habitantes del municipio. Hace un par de años, con motivo de la celebración de una jornada de movilidad decía yo en este mismo medio que ésta era deficiente y desde entonces me parece que vamos a peor. Yo invitaría al Sr. Alcalde a subir al Tram o a la línea de autobuses a Alicante a primera hora o al mediodía para que tenga la posibilidad de experimentar la angustiosa sensación de esos transportes repletos a más no poder y a los sufridos pasajeros, especialmente mujeres con niños pequeños y mayores con movilidad reducida, como sardinas en lata. Le puedo asegurar que es “una experiencia religiosa”, o sea puro martirio o expiación de pecados. Dijo también Don Jesús que San Vicente no es “una ciudad dormitorio” y tal vez quiso decir con eso que no es el típico suburbio donde se viene a descansar tras la jornada laboral en la ciudad metropolitana. San Vicente tiene vida, respira de lunes a sábado, aunque por la tarde y el domingo el comercio esté en coma y con la línea vital plana. Hay, es cierto, una importante población flotante como él señaló, compuesta por estudiantes que hacen “vida” en la ciudad, que gracias a ellos duerme un poco menos, diría yo. Pero el problema de la movilidad sigue y sigue.

Pero en esta ocasión quisiera referirme a otro asunto, tal vez menos importante, pero que para muchos parece ser baladí o inexistente. Y es la “suciedad visual” que provoca el espectáculo de los grafitti en calles, muros y hasta en edificios públicos o comunitarios. En ellos hay todo tipo de iconografías, desde las más obscenas hasta los mensajes más ingenuos o absurdos, declaraciones de amor anónimas, frases pretendidamente humorísticas. Y me pregunto: ¿No hay nadie que quiera echar una manita de pintura para tapar esta vergüenza?

Administradores de edificios privados que se preocupan de lavar las aceras de orines de animales parece que ven normal o inevitable esta porquería que hiere la mirada y estropea la imagen urbana.

Dicen que un grupo político se preocupa por el diseño de los nuevos contenedores o depósitos de la basura o residuos urbanos. A ver si les hacen caso, porque es cierto que a más de uno se nos hace dificilísimo mantener el equilibrio pisando la barra que acciona el mecanismo de apertura y levantar simultáneamente la bolsa a una altura que revienta nuestras flacas musculaturas y nos deja el esqueleto en malas condiciones y candidatos a rehabilitación o fisioterapia urgente. Sin embargo, creo que hay que ir más allá, Alcalde Villar, estamos en 2020 y se impone un moderno sistema de recogida, con contenedores inteligentes accionados por tarjetas como existen en otras partes donde se experimenta con estos métodos que hacen a los ciudadanos verdaderamente responsables del reciclaje. Porque como Ud. afirmaba en esa entrevista, no es cuestión de poner a un agente de policía local en cada esquina. No los hay y no sería efectivo. Pero tampoco, dicho sea de paso, hay que utilizar esa fuerza pública para espantar a los chicos malos de la calle Petrer y que se vayan a otro barrio a hacer sus cosas “ilegales”. Eso es esconder la basura bajo la alfombra, como le indicó el periodista del programa. Y aquí hay demasiada como para regalársela a otros.