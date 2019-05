Alberto Beviá: “Queremos una ciudad bonita, limpia, agradable para vivir, inclusiva y accesible”

Casado y padre de dos hijas de las que me siento muy orgulloso, son dos grandes chicas. Me jubilé a los 60 años después de dedicar toda una vida a la docencia, mis últimos años como docente los pasé en el IES Haygón. En general, y hablando por toda mi trayectoria, guardo muchos y muy agradables recuerdos, tanto del alumnado como del profesorado y del personal que hacen posible el funcionamiento de un centro. También de las AMPA por la gran labor que realizan.

Soy serio, muy comprometido con mis actuaciones, me gusta la vida en sociedad con mis amigos. Como político soy de izquierdas, progresista y con una gran sensibilidad por los temas sociales y medioambientales; y también muy preocupado por todos los temas de educación en los cuales tengo un gran interés. Me gusta dar salida a todos los problemas y estudiar los asuntos antes de abordarlos. Me desespera la crítica fácil dentro de la política y el protagonismo.

Mis aficiones son el deporte en general, especialmente el básquet, la música, el teatro y la lectura que por falta de tiempo no le dedico todo lo que se merece. Los libros educan, te relajan, dan tema de conversación y creo que son una gran compañía. La política municipal también es una de mis pasiones, intentar hacer algo por las personas, trabajar junto con mis compañeros y compañeras para mejorar nuestro pueblo, nuestra ciudad son aspectos que me ilusionan y me motivan.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

a) Mejorando y ampliando todos los servicios básicos que se prestan a la ciudadanía: alumbrado, limpieza, seguridad, mantenimiento,…

b) Invertir más y mejor en cultura, en educación, en vivienda y en servicios sociales y conseguir que todas las personas dispongan de espacios de ocio, cultura y deporte

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Nuestro objetivo es municipalizar todos los servicios posibles, con ello, además de abaratar el coste, se consigue una mayor eficacia en la gestión. Aspecto este totalmente contrastado.

Mientras tanto (en cuanto a la limpieza):

-Realizar una nueva organización del servicio.

-Aumentar el control sobre la contrata con evaluaciones periódicas donde participe la ciudadanía.

-Compra de maquinaria para el baldeo de las aceras.

-Aumentar la frecuencia de la limpieza de los contenedores y mantener el espacio que ocupan en buen estado.

-Aumentar la frecuencia del servicio diario de recogida de cartón.

-Continuar con las campañas para erradicar los excrementos y orines de las mascotas en nuestras calles.

-Por distritos y barrios realizar planes de limpieza a fondo de forma programada y continuada (en cuanto al mantenimiento de Parques y Jardines):

-Realizar evaluaciones periódicas donde participe la ciudadanía para que la empresa cumpla con lo establecido en el contrato.

-Planes periódicos de reposición de plantas y arbolado.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

R: Es un programa para cuatro años y queremos ser realistas y no hacer una carta a los Reyes Magos.

Nuestras propuestas para estos cuatro años son:

• Finalizar las infraestructuras deportivas pendientes como el Pabellón Polideportivo, la Pista de Skate y el Centro del Agua para que mediante el cubrimiento de la piscina se puedan utilizar ambas durante todo el año, con un aumento significativo de las láminas de agua para los usuarios.

• Construir un Recinto Ferial.

• Realizar un Plan de Rehabilitación y Modernización de los Polígonos Industriales.

• Creación del Museo de la Ciudad y el Museu de la Festa.

• Construir un campo de fútbol con pista de atletismo homologada.

• Consolidar el Parque de viviendas sociales y seguir con la rehabilitación del barrio Santa Isabel.

• Fundar la Casa de la Música.

• .. y otras que por falta de espacio no se pueden enumerar y podéis leer en nuestro programa http://santvicentdelraspeig.eupv.org/

¿Cuál es su modelo de ciudad?

R: En nuestras medidas programáticas apostamos por un nuevo modelo de ciudad, continuando con la filosofía del Plan Estructural iniciado en estos últimos cuatro años. Una ciudad sostenible ambiental, económica y socialmente, de forma que su desarrollo y crecimiento no comprometa la viabilidad futura. Un modelo de ciudad compacta, con una densidad de población de tipo medio y una adecuada planificación en la construcción que preserve el entorno natural y contemple el equilibrio demográfico.

En definitiva una ciudad bonita, limpia, cómoda, inclusiva, agradable para vivir y accesible para todas las personas.

Candidatura:

1. Vicente Alberto Bevia Orts

2. Raquel Rodriguez Llorca

3. Eugenio Toledo Pastor

4. Marina Amoros Perez

5. Hector Pastor Pastor

6. Josefa Duran Garcia

7. Roberto C. Domenech Cruz

8. Maria Jose Saez Monedero

9. Jesus Miguel Ibañez Pastor

10. Mar Galindo Merino

11. Jose Manuel Narejos Ruso

12. Sara Reyes Grao

13. Alberto Guijarro Pastor

14. Celia Narejos Ramos

15. Joan A. Llopis Torregrosa

16. Ana Maria Eiroa Guillen

17. Enric Josep Tortosa Estelles

18. Mª De La Paz Galache Paya

19. Domingo Ramon Menargues

20. Pilar Ortiz Casarrubios

21. Carlos P. Garcia Tejerina

22. Monica Vargas Asensi

23. Javier Martinez Serra

24. Maria Dolores Jorda Perez

25. Juan Rodriguez Llopis