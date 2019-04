Ahora San Vicente pide la destitución de José Luis Lorenzo

Desde nuestro partido político Ahora San Vicente, atendiendo a numerosas peticiones individuales por parte de los ciudadanos de nuestro pueblo, nos vemos en la obligación de pedir al Alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, la destitución de sus competencias del Concejal José Luís Lorenzo en las concejalías de Recursos Humanos y Contratación, ante la incapacidad del mismo de solucionar la problemática enquistada en dichas áreas.

Entendemos que no es justa la presión que percibimos que se está ejerciendo sobre los funcionarios de RRHH (hasta el límite de hacer pública la baja de la Jefa del Servicio, y de la persona que la sustituye, trabajadoras altamente serias y competentes, remitiéndonos a la nota informativa que él mismo desafortunadamente publicó en los medios) con el fin de que realicen informes en contra de su criterio ético y legal y, al no conseguirlo, pedir otro alternativo a los Técnicos de Urbanismo, cuando el realmente válido siempre debe ser el de los Técnicos de RRHH, cuyo trabajo no debe ser obviado bajo ningún concepto.

En nuestra opinión, no se debe presionar a los funcionarios a realizar un informe en contra de la legalidad sólo por el hecho de paliar cuanto antes la problemática con los sindicatos.

Todo este inconveniente repercute en los trabajadores, que deberían ser siempre los últimos en sufrir la incompetencia del concejal para resolver cualquier contratiempo que le surja en este tema, pese a haber sido aprobada con anterioridad por los 25 concejales una moción muy técnica y, a su vez, viable para solucionar favorablemente el problema de la productividad.

También deseamos pedir el cese del mismo Concejal en el área de Deportes, ya que, a raíz de sus nefastas negociaciones como concejal de RRHH, la policía local se negó a realizar horas extraordinarias porque quieren cobrarlas a un mayor importe y más de un evento deportivo ha sido realizado incluso siendo el mismo Comisario quien lo ha desaconsejado por falta de seguridad policial, pero a pesar de ello, siguió adelante (con el consecuente posible peligro para los ciudadanos) valiéndose de voluntariado, a quien no corresponde una responsabilidad de semejante envergadura.

Haciéndonos eco de la misma “pérdida de confianza por su inoperancia en la gestión del área de Recursos Humanos” en la que el Sr. Alcalde se excusó para retirar sus competencias a anteriores concejales que la ostentaron, y con el fin de velar por el buen funcionamiento y fluidez de una de las delegaciones más importantes de nuestro Ayuntamiento, además de paliar en parte el perceptible malestar generado entre los trabajadores y trabajadoras de la misma por parte de dicho Concejal, pedimos al Sr. Alcalde que demuestre a los ciudadanos la imparcialidad que debería de tener e invite a dimitir al Concejal D. José Luís Lorenzo, pese a ser de su mismo grupo político (PSOE), o, en su defecto, sea el mismo edil quien lo cese.