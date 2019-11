Adelante el Gobierno de coalición PSOE-UP, hace falta un gobierno progresista ya

Desde Recortes Cero-Grupo Verde queremos manifestar nuestro apoyo al principio de acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición. Frente al peligro de recesión y a los recortes que se anuncian es fundamental que se forme cuanto antes un gobierno progresista en nuestro país.

La rapidez con que se ha anunciado esta alternativa ha causado sorpresa pero la realidad es que está en relación directa con los resultados que expresaron las urnas el pasado domingo. VOX no fue en absoluto el “ganador” de las elecciones como algunos medios difunden. No debemos dejar que la ultraderecha gane con la propaganda lo que no ha ganado en las urnas. La vencedora de las elecciones, fue la mayoría social progresista de nuestro país. Once millones de ciudadanos no se dejaron llevar por el desencanto que había provocado la repetición electoral y votaron otra vez a fuerzas de izquierdas, la mayoría progresista ha resistido en una campaña electoral difícil y esto da a los resultados del domingo más valor. A pesar de su avance la derecha no suma y la mayoría que puede formar el PP tiene un techo de 152 diputados.

Si el primer rasgo de los resultados electorales es la victoria de esta mayoría, el segundo es que las élites del Procés han fracasado en su intento de aprovechar las movilizaciones contra la sentencia para ampliar la base de masas del independentismo. Se ha vuelto a demostrar que los límites del Procés están en primer lugar en el electorado catalán. Las fuerzas independentistas han obtenido un 1’6 millones de votos prácticamente igual que en abril, medio millón menos que las fuerzas no independentistas. Si lo comparamos con el censo el apoyo que tienen es solo de un 30’5 % . Junts x CAT la candidatura de Puigdemont ha cosechado un diputado y 30.000 votos más con respecto a abril, pero hay que recordar que su medio millón de votos ahora es apenas la mitad de lo que Pujol sacaba en el 2011.

La formación ya de un gobierno progresista es la respuesta que se merecen los millones de personas que este pasado domingo nos volvimos a movilizar por ello.