“Vengo a trabajar por San Vicente; a aportar mi experiencia profesional y en la administración”

Óscar Lillo Tirado, candidato del Partido Popular a la Alcaldía

-Pregunta: ¿Por qué quieres ser alcalde de San Vicente?

-Respuesta: Porque San Vicente es una ciudad con muchas posibilidades, de gente trabajadora y emprendedora que necesita el apoyo de un Ayuntamiento bien gestionado. Los gobernantes estamos para escuchar a los vecinos, para servir de trampolín y no para ser un obstáculo. Por eso me presento con un proyecto ambicioso y un equipo renovado y comprometido que quiere volver a activar San Vicente después de cuatro años de paralización y de peleas del tripartito. En lo personal, no hay nada más ilusionante que ser alcalde de tu ciudad y poner tu granito de arena para mejorar las cosas.

-P.: ¿Qué crees que puedes aportar a la política local?

-R.: Yo vengo a trabajar, humildemente, por San Vicente. No vengo a la política para vivir de ella. Quiero poner al servicio del Ayuntamiento mi experiencia profesional de diez años trabajando en empresas privadas, y también mi conocimiento de la administración local, ya que desde hace siete años trabajo como agente de Empleo y Desarrollo en el Ayuntamiento. Y, además de todo eso, cuento con el respaldo del Partido Popular, mi partido, que ya ha demostrado su capacidad de gestión cuando ha gobernado en San Vicente.

-P.: ¿Por qué el lema de tu campaña es Sentido Común?

-R.: Porque creo que es lo que necesita el gobierno de San Vicente: un proyecto moderado, que huya del sectarismo y de las imposiciones ideológicas. Un proyecto abierto, que se fundamente en una gestión eficaz. Tenemos que recuperar el sentido común, el ‘trellat’ como decimos en valenciano. Y también el sentimiento común de pertenecer a San Vicente. Y todo ello sin renunciar a los principios que siempre hemos defendido: la libertad individual, el apoyo a los comerciantes, empresarios y autónomos para crear empleo, y la atención a las familias, a las personas mayores y a las más vulnerables.

-P.: ¿Qué destacarías de vuestro programa electoral?

-R.: Para mí lo más importante es que es un programa elaborado por muchas personas. No nos hemos sentado unos cuantos y hemos decidido qué necesita San Vicente. Al revés, nos hemos reunido con prácticamente todas las asociaciones y entidades del municipio para escuchar sus propuestas, sus problemas y sus inquietudes. También hemos hablado individualmente con muchísimos vecinos. Y todo eso hemos intentado trasladarlo a un programa de gobierno, que es realista pero ambicioso. Estoy tan convencido de ello que he firmado ante notario un Contrato con San Vicente en el que se recogen las medidas más importantes que nos comprometemos a llevar a cabo.

-P.: Tu primera decisión como alcalde sería...

-R.: A nivel interno, mejorar la organización del personal municipal para aprovechar el enorme potencial humano que tenemos en el Ayuntamiento, y para que los trabajadores sientan que su alcalde está cerca de ellos y que tienen su respaldo. Y, por supuesto, abordar el problema de la limpieza en las calles. San Vicente tiene que volver a ser una ciudad limpia, que ha dejado de serlo, no por culpa de los trabajadores de la limpieza, sino por la mala gestión y organización del tripartito. Quiero un San Vicente en el que dé gusto pasear o tomarse algo en una terraza.

Muchos vecinos nos piden que hagamos algo, y lo vamos a hacer.

De tú a tú

¿Educación pública o privada?

Lo que cada familia decida. Yo estudié en la pública: primero en el colegio La Huerta, luego en el IES San Vicente y después en la Universidad de Alicante.

Creo firmemente en la libertad de las familias a elegir en qué centro y en qué lengua quieren que estudien sus hijos, y así lo voy a defender siempre.

¿Has estado alguna vez en el paro?

Sí, en dos ocasiones. Por eso insisto tanto en lo importante que es la implicación del Ayuntamiento para mejorar la formación de las personas desempleadas y diseñar itinerarios de formación y empleo personalizados, atendiendo a las necesidades de las empresas.

¿Hogueras o Moros y Cristianos?

Hogueras y Moros y Cristianos. Y también Patronales y Semana Santa. Pertenezco a la hoguera Ancha de Castelar desde 2000, mi mujer Yasmina fue Bellea del Foc en 2001, y ambos fuimos los primeros capitanes de comparsa de Caballo Loco. También he salido con Abbasires y ahora pertenezco a los Navarros. También participo en la Semana Santa desde 2015, este año con la cofradía del Santo Sepulcro.

Lillo es un apellido muy sanvicentero…

100% sanvicentero. Mis abuelos paternos y mi padre vivían en Canastell. Eran Lillo y Antón, aunque eran más conocidos como “el rollo” y “els cabass”. Mi madre es andaluza, natural de Fuentes (Sevilla), como tantos andaluces y manchegos que llegaron aquí en los años 60 y 70 y que se sienten tan sanvicenteros como los que hemos nacido aquí.

¿Música clásica o moderna?

Imposible elegir. Toco el violín y la viola desde hace casi treinta años. He recorrido media España con infinidad de orquestas, y he tenido el privilegio de presidir la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente durante veinte años, además de presentar el programa de música clásica Pentagrama de Radio San Vicente desde sus inicios. Dicho esto, de adolescente también era muy de heavy metal, y tengo discografías completas de ACDC, Barón Rojo...