“Tenemos que conseguir que retornen los que se han marchado obligados por la crisis económica”

× 1 de 2 Ampliar María Martínez, candidata al Parlamento Europeo, Alberto Beviá, candidato a la alcaldía e Iñaki Pérez candidato al Congreso por EU × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Iñaki Perez candidato al congreso por IU y María Martínez candidata al Parlamento Europeo compartieron una jornada con los militantes de la agrupación local de EU en la que mostraron algunas de las líneas que pretenden seguir desde IU. La emigración y el retorno de los ciudadanos es una de las líneas planteadas desde IU a nivel nacional y la mejora de las comunicaciones en la provincia serán otro de los ejes sobre los que versará la actividad de EUPV en nuestra provincia todo ello como forma de mejorar la vida de los alicantinos así como facilitar la vuelta de aquellos que fueron “obligados” a marcharse.

María Martínez, candidata por IU al Parlamento Europeo:

P.-Maria cuéntanos qué actividad es la que habéis planteado desde IU en la Unión Europea.

R. Desde nuestra federación de IU Exterior hemos elaborado un “Documento político Retorno, una perspectiva desde la emigración” y del que ahora estamos presentando mociones. Se han han hecho propuestas a nivel autonómico, para fomentar la idea del retorno y convirtiendo esas propuestas en mociones concretas para que se puedan presentar en los ayuntamientos.

P.- ¿Cuándo habéis empezado?

R.- Hemos comenzado el año pasado en junio, desde hacía unos meses parecía que al discurso de la supuesta recuperación se había ido asociando cada vez más la idea de un retorno generalizado, que en realidad no se estaba produciendo en primer lugar por que las estadísticas así nos lo dicen; desde el 2008 la emigración ha ido creciendo, hablamos de un millón de personas más desde el 2008. Además la situación socioeconómica no ha cambiado, no estamos preparados para asumir un retorno de estas características. Para articular políticamente esta situación ya que nos parecía peligroso que se estuviera colaborando con iniciativas que se estaban poniendo en marcha a nivel autonómico en algunos territorios de España y que se estuviera realizando un efecto llamada cuando en realidad con esos planes de retorno no podíamos solucionar la cuestión económica y laboral que tenemos en nuestro país para que la gente pueda volver y asentarse en los territorios lo que hicimos desde IU Exterior fue convocar unas jornadas en Bruselas en las que intentamos reunir a diferentes actores y colectivos relacionados con la emigración para que nos sentáramos todos juntos a debatir, a poner encima de la mesa la problemática y ver como podíamos darle una salida política. Allí, en ese encuentro tuvimos gente de otros partidos como Podemos, representantes de la Marea Granate y representantes de diferentes ámbitos como Avelina Hernández, alcaldesa de San Pelayo, una conocida activista en temas de despoblación que nos presentó una perspectiva interesante sobre como podríamos combinar en el retorno los problemas de despoblación que tenemos de la que llamamos ahora la España vaciada, y volver y a repoblar pueblos. Debatimos perspectivas diferentes, experiencias, planes que habían funcionado y otros que no y analizamos donde habían fallado. Decidimos crear comisiones a nivel local, estatal y autonómico, dando como resultado de estas jornadas el documento político que ya hemos mencionado.

P-¿De qué habláis en este documento político?

R.-Hablamos del falso retorno, del estado de la emigración y que con la información estadística que tenemos es difícil hablar realmente de un proceso de retorno. Hacemos un análisis de los planes de retorno actuales, que planes se han puesto en marcha y las problemáticas que se han detectado. Sabemos que a estos planes de retorno se han acogido muy pocas personas, por ejemplo en Valladolid 17 personas, en una ciudad de más de 300000 habitantes. En segundo lugar hemos visto que eran planes muy selectivos, dirigidos a personas my jóvenes con niveles de formación elevada y que llegaron tarde.

No tenemos datos de los niveles de formación de la gente que está en el extranjero, unas 2.5 millones de personas y que desde el 2008 ha subido un millón, pero que somos muchos más

No tenemos datos de los niveles de formación de la gente que está en el extranjero, unas 2.5 millones de personas y que desde el 2008 ha subido un millón, pero que somos muchos más, por que cuando emigramos tenemos la obligatoriedad de registrarnos en los consulados pero no se está haciendo porque se pierden derechos como a la sanidad púublica de España, por lo tanto cuando comparamos los padrones municipales con los registros de consulado nos damos cuenta que somos muchos más, en Londres sale tres veces más, en aAlemania salieron el doble y en Irlanda 8 veces más altos, necesitamos estudios demográficos completos, saber qué perfiles tienen y en qué están trabajando, y si estarían dispuestos a volver, en qué condiciones, ese es uno de los problemas. Lo que si vemos es personas con todo tipo de perfil.

P.-¿Han funcionado los planes de retorno?

R.- Lo que ha pasado es que los planes de retorno no han logrado que las personas se asienten realmente en los territorios, lo que sucede es que una vez que se acababan las subvenciones directas a las personas o a las empresas se acaba el puesto de trabajo. Los planes de retorno son insuficientes en si mismos si no van acompañados con medidas de todas las administraciones básicamente dirigidas a crear empleo y a satisfacer las necesidades más básicas para la población que retorna.

Básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta que ningún plan de retorno va a solucionar los problemas de precariedad laboral y alto desempleo que fue causado por las dos reformas laborales que se llevaron a cabo y que generaron los niveles más altos de desempleo de Europa,

P. ¿Cuáles cree que son las condiciones adecuadas de retorno?

R.- Básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta que ningún plan de retorno va a solucionar los problemas de precariedad laboral y alto desempleo que fue causado por las dos reformas laborales que se llevaron a cabo y que generaron los niveles más altos de desempleo de Europa, hay que tomar medidas estructurales, recuperar los puestos de trabajo que se han perdido con los recortes en ámbitos como la educación y la sanidad. A nivel nacional hay muchas cosas que podemos hacer ahora de forma paralela a los planes de retorno que además no requieren de grandes inversiones, la primera la realización de estudios demográficos para que sepamos cuantas personas están en el extranjero y que nivel educativo tienen, reformar el estatuto de la ciudadania en el exterior para que se garantice que no se pierden derechos. Deben ser responsabilidad del estado estos planes de retorno, es un deber constitucional que se tomen medidas para la gente que ya ha regresado, por ejemplo cosas tan sencillas como la convalidación de estudios, facilitar la formacion y experiencia en el exterior. Con este documento ponemos encima de la mesa propuestas a nivel autonómico, municipal y estatal. Este documento se aprobó por unanimidad en los órganos de IU para enviarlo a las diferentes comunidades autónomas y municipios,

¿Qué estamos haciendo ahora?

Pues con todas las propuestas a nivel autonómico y municipal nos reunimos con las compañeras y hablamos de las recomendaciones e ideas para fomentar el retorno, entonces en los territorios, municipios, cogen las propuestas que mejor se adaptan a esos territorios y las convierten en mociones que se presentan en los ayuntamientos para que sean aprobadas y empezar a ponerlas en marcha desde ya.

P.- María, ¿Qué necesitamos de Europa?

R.-Lo que ha sucedido es que los paises del sur han sufrido mucho con las políticas neoliberales de Europa, en el caso de España se mostraron con los recortes en educación, en sanidad y las reformas laborales con los niveles de paro más altos generando un descontento social que clamaba por la perdida de soberanía nacional que esto producía. Lo que está sucediendo es que esta Europa neoliberal no nos vale a los pueblos, lo que necesitamos es poner en marcha un proceso constituyente que ponga en el centro a las personas. Hemos de caminar hacia una Europa diferente.

Iñaki Perez, candidato al congreso por IU:

P.-¿Cómo nos afecta el problema de la emigración?

R.- Nosotros veíamos que la problemática principal en la provincia es la pérdida de unos cien mil habitantes, ¿Cuál es el problema?, que no sabemos cuales se han ido por temas de que hayan nacido en nuestra provincia y no hayan podido desarrollar su vida aquí o como ha afectado el cambio legislativo a los residentes extranjeros. Sabemos que hay un problema, que la gente se va pero no tenemos los elementos de análisis exactos para saber porque se están yendo. Una de las primeras cuestiones que planteábamos es hacer un censo en el cual nos impliquemos diferentes administraciones para saber exactamente cuales son las personas de cada municipio que se están yendo. Podemos ver como las ciudades del interior han perdido mucha población, la deslocalización, como en Elda ha afectado pero vemos que son problemas estructurales, la precariedad y el paro en las comarcas ha sido muy duro, cada vez hay mas personas con títulos universitarios que en sus municipios no pueden desarrollarse como personas y tienen que marcharse. Problemas básicos como la vivienda, que por mucho que baje la población no baja el precio nos obliga a buscar formulas para que las viviendas no se queden vacías, esto dificulta tanto el nivel de vida de los que están como de los que quieran volver. La moción me parece muy importante, la creación, por ejemplo, de una oficina de ayuda al emigrante en la que se puedan resolver todas las dudas de los emigrantes entiendo que es una necesidad. También nos parece importante que los que retornan tengan un acompañamiento cuando llegan a los municipios pero sobre todo los que nos parece importante es que se haga un plan de recuperación local y un plan de desarrollo en el que se busquen nuevas fórmulas de crear trabajo que permitan vivir dignamente. Durante el siglo XX la provincia ha crecido exponencialmente gracias a la industria y al turismo pero ha crecido porque hemos sido atractivos a través del trabajo, tenemos que volver a ser atractivos, tenemos que cambiar la economía productiva para volver a generar esos puestos de trabajo que atraigan a las personas. Debemos plantear propuestas desde los municipios, desde la Generalitat y desde el Estado, tenemos que buscar la fórmula para conseguir el retorno adecuado para los que se han visto obligados a irse.

Sabemos que hay un problema, que la gente se va pero no tenemos los elementos de análisis exactos para saber porque se están yendo

P.- ¿A nivel provincial qué problemas detectáis?

Además del desempleo y relacionado con ello, tenemos unas comunicaciones lamentables, en la quinta provincia más poblada, las cercanías son lamentables con municipios muy habitados que no están comunicados con la capital de la provincia, con unas buenas comunicaciones se podría facilitar un feed-back entre Alicante-Elche y el resto de ciudades, que además son ciudades muy pobladas, de manera que se podría fomentar la actividad laboral entre las diferentes ciudades de nuestra provincia. El transporte ferroviario esta muy mal con unas vías ferroviarias centenarias. Dificultando tanto vivir en el interior como en la costa por el nivel elevado del coste de la vivienda y las dificultades de comunicación existentes.

Además del desempleo y relacionado con ello, tenemos unas comunicaciones lamentables, en la quinta provincia más poblada, las cercanías son lamentables con municipios muy habitados que no están comunicados con la capital de la provincia

P.-¿Cómo veis la situación económica de nuestra provincia?

R.- Tenemos claro que Alicante es una provincia turística e industrial pero creemos que los ingresos derivados del turismo nos tienen que ayudar para llevar a cabo otro tipo de políticas, tenemos que hacer un cambio de modelo productivo, tenemos que innovar, buscar tecnología verde y de alto valor añadido vinculada sobre todo a las nuevas tecnologías de manera que podamos hacer que nuestras ciudades crezcan y que lo hagan de una manera sostenible.

P.-¿En qué aspectos creéis que se debe incidir?

R.- Uno es el cambio climático, estamos en una zona que se está desertificando, en ese sentido tenemos que trabajar por paliar los problemas de ello. Otro es el empleo, en IU tenemos el Plan de Trabajo garantizado en el que se tiene que emplear a un millón de personas por planes públicos dedicados al medio ambiente, los cuidados de las personas, la cultura y educación. Llevamos muchos años en los que la sanidad y educación han sufrido muchos recortes, tenemos que encontrar la fórmula para que esas personas tengan trabajo.

Para finalizar la entrevista Alberto Beviá, candidato de EU a la alcaldía de nuestra ciudad aseguró que “vamos a trabajar la mocion y adaptarla a las circunstancias de San Vicente” agradeciendo la visita de los dos candidatos de IU a nuestra ciudad.