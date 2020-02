“Es falso que el alumnado del Taller de Empleo haya perdido un mes por falta de material docente y vestuario”

La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local ha desmentido que el alumnado del Taller de Empleo haya perdido un mes de formación y trabajo práctico por carecer de vestuario y material formativo, como ha denunciado públicamente el Grupo Municipal del PP. “No han perdido ni un solo día”, responde el concejal del área, Alberto Beviá.

Durante el primer mes y medio, las 30 personas desempleadas contratadas por el Ayuntamiento, para formarlas y ocuparlas durante un año en trabajos municipales a través del Taller de Empleo, reciben en las aulas la teoría correspondiente a unos conocimientos básicos incluidos en las primeras unidades formativas de los certificados, como es el caso de Prevención de Riesgos Laborales y otros aspectos necesarios para poder, más adelante, realizar los trabajos en las zonas de actuación.

Durante esa formación teórica, que aún no ha concluido, el alumnado no sale a la calle a trabajar (reciben las clases en las aulas del Caserón Haygón) y, por lo tanto, no necesitan el vestuario laboral. Aun así, desde el inicio del Taller, a principios del pasado mes de enero, se les dotó de las botas de seguridad y de los pantalones, al no necesitar dicho material llevar incorporada la serigrafía exigida por LABORA. El resto de vestuario (camiseta, chaleco, sudadera, etc..) se ha recibido con posterioridad, de acuerdo al siguiente procedimiento: la empresa que suministra el vestuario aporta al inicio del curso varias tallas de muestra de cada prenda para que el alumnado se las pruebe y se seleccionen las que le correspondan, de ahí que sea imposible realizar el pedido antes del inicio del contrato y acudan el primer día a su puesto de trabajo.

Una vez seleccionadas las tallas, se hace el pedido de todo el vestuario, y es entonces cuando las prendas se serigrafían, (antes no, porque una prenda serigrafiada no válida por el tallaje, no puede ser devuelta). En cuanto al material docente, todos los alumnos y alumnas disponen de él. Se les administraron los libros necesarios para la formación y el profesorado ha aportado diversos materiales gráficos e ilustrativos, para la impartición de las primeras unidades.

Alberto Beviá ha declarado que el PP conoce perfectamente este proceso y sabe que no se ha perdido ni un solo día de formación, pero “ellos llevan tiempo ya practicando la táctica de las denuncias falsas, de empozoñarlo todo para tener titulares en los medios con el único objetivo de trasladar una imagen caótica del Equipo de Gobierno”.

El Taller está subvencionado por el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) con 696.164 euros. Las 30 personas contratadas van a desempeñar su función en la instalación y mantenimiento de nuevos espacios verdes, en trabajos de reproducción en viveros y posterior plantado en el parque Lo Torrent y Avenida Almàssera; en actividades de revestimiento y pintura de colegios públicos y otras dependencias municipales; y en la atención sociosanitaria en varios centros.