“El PP demuestra falta de información y mala fe al denunciar pérdida de subvenciones para las bibliotecas”

× Ampliar Biblioteca Miguel Delibes

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Vicente ha lamentado la “ignorancia” y la “mala fe” que ha demostrado el grupo municipal del PP al denunciar públicamente la pérdida de subvenciones para la adquisición de material bibliográfico y adquisición de equipamiento para las bibliotecas, una pérdida que los populares achacan a la “poca planificación de la que adolece el Equipo de Gobierno”.

Desde la Concejalía explican que la Generalitat modificó las bases de la convocatoria de las subvenciones para comprar material bibliográfico y San Vicente, cuando en marzo pasado salió esta subvención, no cumplía con un nuevo requisito, según el cual al menos un 30% de las adquisiciones deben ser en Valenciano. El material ya se había comprado (este tipo de subvenciones son justificativas, es decir se realizan las compras y luego se solicita la subvención), “así que resultó materialmente imposible cumplir con el nuevo requisito, ya que éste entró en vigor cuando las compras ya estaban efectuadas”.

Cultura asegura que a las bibliotecas que no reunían esa condición del valenciano se les denegó la subvención después de tramitarla, y anuncia que para el próximo año ya se está teniendo en cuenta la adquisición del porcentaje solicitado para obtener la subvención. “Después de la resolución de la convocatoria se han seguido comprando publicaciones para las bibliotecas, porque las novedades salen a lo largo de todo el año, no solo una vez al año, y estas adquisiciones servirán para la justificación de la subvención que se convoque el año próximo”.

Sobre la subvención para la adquisición de equipamiento para bibliotecas que el según el PP también se ha perdido, Cultura explica que “se trata de subvenciones que se solicitan cuando hay mobiliario para comprar, pero en la planificación de la Biblioteca de San Vicente no figuraba la adquisición de nuevo mobiliario (por no hacer falta) y, por tanto, “no puede justificarse una compra que no se ha realizado”.

“El PP demuestra desconocer que las subvenciones van destinadas a unos fines muy concretos y se solicitan cuando se cumplen los requisitos, entre ellos justificar la compra de mobiliario o material bibliográfico, y no pueden desviarse, como este grupo pide, a potenciar o poner en valor otros aspectos culturales de San Vicente”.

“Con una sola llamada se les hubiera explicado la imposibilidad de obtener estas ayudas, pero ya sabemos que para algunos grupos políticos priman otros intereses que, lamentablemente, nada tienen que ver con la verdad, el rigor y la buena fe”.