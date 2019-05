Óscar Lillo: “San Vicente volverá a ser una ciudad limpia y cuidada”

Tengo 42 años, estoy casado y tengo una hija de 11 años. Me presento por primera vez a la Alcaldía de San Vicente, ciudad en la que he nacido y en la que he desarrollado toda mi vida personal y profesional. Soy Licenciado en Ciencias del Trabajo, Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial y Máster en Gestión Administrativa. He trabajado durante diez años en el sector privado como responsable de Recursos Humanos en dos grandes empresas, y desde hace siete como agente de Empleo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento de San Vicente. He sido presidente de la Orquesta Sinfónica Académica (OSASV) durante 20 años, además de pertenecer a la Hoguera Ancha de Castelar, Comparsa Navarros y Cofradía del Santo Sepulcro. Me encanta la radio, y el deporte, y especialmente disfrutar del tiempo libre con mi mujer y mi hija.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de San Vicente?

Por mi trabajo sé que el empleo es una de las grandes preocupaciones de los vecinos. Me comprometo a poner en marcha un Plan de Empleo y formación destinado principalmente a los jóvenes y a los colectivos que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral. El otro gran reto es la conciliación de la vida familiar y laboral y la atención a las personas mayores, que se traduce en medidas concretas como la creación de la Concejalía de la Familia para canalizar todas las ayudas educativas, un programa de envejecimiento activo para mayores, especialmente en nuevas tecnologías y el apoyo a las personas con dificultades económicas y de acceso a la vivienda.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Lo primero que haré como alcalde, si los sanvicenteros me dan su confianza, será reunirme con los técnicos municipales que están redactando los pliegos del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, ya que el actual caduca en 2020. San Vicente tiene que volver a ser la ciudad limpia que era, en su centro urbano, pero también en los barrios y el extrarradio.

Y eso pasa por crear planes específicos de limpieza por zonas, con un control estricto del servicio, aumentar la frecuencia del baldeo de las calles y de la limpieza de los contenedores para reducir los malos olores e instalar contenedores más fáciles de abrir para las personas mayores, entre otras medidas.

Respecto al mantenimiento de los parques, es necesario sustituir progresivamente los árboles viejos, que generan más suciedad y que provocan molestias a los vecinos.

Además, vamos a aumentar y mantener adecuadamente las zonas de juegos infantiles y vamos a convertir el Parque Presidente Adolfo Suárez en un gran pulmón verde de San Vicente, con zonas de sombra, iluminación nocturna y más áreas recreativas para las familias.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

Nuestra prioridad será el deporte y la cultura. En nuestro programa llevamos la construcción de nuevos campos de fútbol, una pista de atletismo e instalaciones para otros deportes, que es lo que nos han pedido los clubes en las reuniones que hemos tenido con ellos. Por supuesto, vamos a agilizar y ejecutar la construcción del pabellón de deportes y a iniciar los trámites para contar con una nueva piscina municipal, que es una inversión compleja pero que San Vicente necesita. También afrontamos el reto de construir un nuevo Auditorio municipal con la capacidad y el aforo suficiente para albergar presentaciones y actos culturales, festeros, deportivos y de otra índole, además de poder organizar eventos de mayor nivel, así como dotar de espacios de ensayo y reunión a las asociaciones locales. En materia educativa, llevaremos a cabo los proyectos ya previstos en el plan Edificant (el nuevo instituto y la adecuación del Canastell) e incluiremos de forma inmediata la construcción de los gimnasios en los colegios que lo han solicitado.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

El Partido Popular ha tenido un modelo de ciudad claro para San Vicente que yo comparto y que quiero potenciar porque ha permitido transformar el municipio. Apostar por el transporte público, por una ciudad más accesible, con una variada actividad comercial y referente en el ámbito cultural y deportivo. Y eso se traduce en proyectos concretos que tenemos que lograr con el apoyo de otras administraciones, como la recuperación de la antigua cementera como espacio público o la prolongación de la línea 2 del Tram.

¿Cuál será su política económica?

Uno de los compromisos que he adquirido ante notario es la bajada del IBI y otros tributos municipales.

Además, apostaremos por el pequeño comercio, los autónomos y las personas que quieran poner en marcha un negocio, eliminando trabas administrativas e incentivando la contratación de desempleados. En definitiva, poniéndonos a su disposición para poder crecer.

Candidatura:

1. Oscar Tomas Lillo Tirado

2. Luisa Maria Carretero Huertas

3. Crisanto Gil Serna

4. Pablo Jose Cremades Pertusa

5. Lourdes Galiano Alfaro

6. Edgar Hidalgo Ivorra

7. Maria Clara Arias Aguilera

8. Gabriel Ferrandiz Tomas

9. Francisco Javier Cerda Orts

10. Carolina Aguilar Bevia

11. David Eduardo Jimenez Marco

12. Maria Ascension Zaballos Perez

13. Angel Garcia Rodriguez

14. Maria Isabel Coronado Aviles

15. Antonia Jerez Torres

16. Alvaro Garrido Gomez

17. Raul Saez Anton

18. Veronica Lloret Morcillo

19. Marele Josefina Martinez Romero

20. Jesus Ortega Tostado

21. Juan Fco Gonzalez Villamil

22. Claudia Margarita Izquierdo Morales

23. Fco. Jose Castillo Gabaldon

24. Maria Torregrosa Galiana

25. Edelmira Perez Bernabeu