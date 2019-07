Una delegación china visita la Universidad de Alicante para conocer las investigaciones sobre hundimiento del terreno por extracción de agua

Una delegación china ha visitado este viernes la Universidad de Alicante para entrevistarse con miembros del Grupo de Investigación de Ingeniería del Terreno y sus Estructuras (INTERES) y conocer sus investigaciones sobre subsidencia (hundimiento) del terreno) por extracción de agua.

El equipo que ha visitado el campus de San Vicente está formado por miembros del Instituto Geológico de la provincia china de Jiangsu, que están realizando un recorrido por Europa para conocer de primera mano las actividades de investigación sobre el hundimiento del terreno. En España, la Universidad de Alicante ha sido la única institución académica que han visitado.

Encabezada por Zhu Jinqi, director general del Key Laboratory of Earth Fissures Geological Disaster, Ministry of Land and Resources de China, la delegación ha sido recibida por el vicerrector de Relaciones Internacionales, Juan Llopis, y por los investigadores de INTERES, los profesores de Ingeniería Civil, Roberto Tomás; Juan Manuel López Sánchez, del Instituto de Investigación Informática de la UA; y Adrián Riquelme Guill, también de Ingeniería Civil.

En este sentido, se han mostrado interesados en invitar a los investigadores de la Universidad de Alicante a conocer el laboratorio y las instalaciones en las que trabajan y en firmar algún convenio de colaboración.

Durante la visita, los investigadores de la Universidad de Alicante han expuesto sus trabajos sobre hundimiento del terreno en algunas cuencas españolas, como del Guadalentín, Vega Baja y media del Segura, Acuífero Terciario de Madrid, entre otras. La subsidencia causa un descenso de la superficie del terreno que aumenta la inundabilidad, genera grietas y afecta a las infraestructuras asentadas sobre él.

El problema se está acrecentando en gran parte del mundo a causa del cambio climático, según ha explicado Roberto Tomás, quien ha apuntado que hay “algunos ejemplos paradigmáticos como es el caso de Indonesia, que está planteándose trasladar su capital, Yakarta, debido a la subsidencia del terreno que sufre, entre las más intensas de todo el mundo”.