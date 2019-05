Presentación de candidatos de Vox a alcaldía de San Juan de Alicante, El Campello, San Vicente del Raspeig, Mutxamel y Alicante.

× Ampliar Candidatos de Vox en la comarca de L'Alacantí

Con la presencia de Ana Vega (Presidente Provincial de COGEP), y presentado por Francisco Carreras, ha tenido lugar la presentación de las cinco candidaturas de L’ Alacantí.

El acto estaba previsto para las 19:30. El auditorio del Centro social de San Vicente fue el lugar escogido para el evento.

Una vez comenzado el acto, se proyectan los vídeos de los candidatos municipales de los primeros puestos, vídeos grabados por ellos en los que se presentan y dicen sus motivaciones.

Al terminar entra el cabeza de lista y se levanta todo el público aplaudiendo.

Y así da comienzo un discurso desvelando los puntos principales de cada municipio y candidato.

Primero San Vicente del Raspeig, con David García a la cabeza con un discurso firme y rotundo; y a la vez lleno de valores, como la familia, unidad de España, seguridad, libertad de elección de lengua educativa…

El Campello le sucede y en este caso es Maria José Sañudo la postulante a la alcaldía Con propuestas de transparencia, regeneración económica y dar mayor calidad de vida a sus vecinos.

Llega el turno de San Juan de Alicante, donde Gema Aleman, habla sobre reactivación económica , turismo y libertad lingüística en los centros escolares, así como de regeneración política.

Mutxamel, Miguel da Silva, apostó por temas sobre seguridad, libertad de elección de lengua y conservar las tradiciones.

Y por último Mario Ortolá de Alicante, fue el candidato que no habló de su programa político, que basó su discurso en agradecimientos, explicó lo importante de la política municipal, explicó los fundamentos de Vox y destacó que no hay barreras geográficas, que los municipios no están aislados sino que son parte de una provincia, Alicante, y es por lo que tenemos que trabajar en conjunto desde todos los municipios.