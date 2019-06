Novedades de cine de la semana (Del 17 al 23 de junio de 2019)

Estrenos

Godzilla: Rey de los monstruos

La nueva historia seguirá a la organización científica conocida como Monarch, cuyos miembros tendrán que vérselas con gigantescos monstruos incluyendo el poderoso Godzilla, quien chocará con Mothra, Rodan y en última instancia el monstruo de tres cabezas, King Ghidorah. Cuando estas especies consideradas como simples mitos resurgen, todas ellas competirán por la supremacía, poniendo en peligro la propia existencia de la humanidad.

Toy Story 4

¿Un nuevo juguete? Sí, pero no. Nuestro sheriff favorito y sus mejores amigos cuidan felizmente a Bonnie hasta que un nuevo juguete llamado "Forky" llega a la habitación. Forky es un tenedor-cuchara convertido en manualidad que no se considera un juguete. Él, de hecho, preferiría no participar en esta gran aventura si le dejaran...

Próximos estrenos

Muñeco diabólico

Una madre le regala a su hijo un muñeco por su cumpleaños, sin ser consciente de la naturaleza maligna que esconde en su interior.

Los Japón

En 1614 una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río, y el heredero al trono se enamoró de una bella sevillana, formó una familia y nunca regresó a Japón. 400 años después, el Emperador Satohito muere y el heredero legítimo resulta ser Paco Japón, vecino de 37 años de Coria del Río. La vida de Paco y de su familia cambiará drásticamente al verse de la noche a la mañana viviendo en el Palacio Imperial y preparándose para ser los nuevos Emperadores de Japón. El choque cultural y lingüístico entre japoneses y andaluces provocará situaciones cómicas y disparatadas en esta aventura donde Oriente y Occidente se dan la mano.

Los días que vendrán

Vir (30) y Lluís (32) hace solo un año que salen juntos, cuando descubren que están “embarazados”. Durante 9 meses, seguiremos la aventura de esta joven pareja barcelonesa, el giro enorme que dará su vida, sus miedos, alegrías, sus expectativas y las realidades que, durante su embarazo, crecen ante ellos, intentando aprender a ser tres cuando ni siquiera habían tenido tiempo de aprender a ser dos... Utilizando el embarazo real de la pareja de actores protagonistas, la película explora la dificultad de compartir con el otro la experiencia profundamente transformadora de este proceso.

Los muertos no mueren

En la pequeña localidad de Centerville, los muertos vuelven a la vida y un variopinto grupo de personajes tendrá que hacerles frente.

