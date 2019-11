Llegarán lluvias con una nueva DANA

Después de una semana con temperaturas bastante por encima de la media, llegará una vaguada de aire frío que inestabilizará la atmósfera con un breve episodio de lluvias a principios de la primera semana del mes de diciembre, producida por un descolgamiento de una masa de aire frío.

Aunque técnicamente se denomina DANA o popularmente "Gota Fría", los efectos no serán comparables a los del pasado septiembre. No todas las DANA's originan lluvias torrenciales, aunque si nos remontamos a años anteriores, puede haber posibilidades, pese a que el mar no esté tan caliente como a finales de verano. Hasta que no llegue, no se podrá analizar más concretamente sus efectos y evolución.

Las temperaturas bajarán hasta quedar normalizadas sobre unos 15ºC las máximas y rondando los 10ºC las mínimas.

Afortunadamente la inestabilidad parece que nos abandonará para comenzar el puente de la Constitución, donde nos acompañará un tiempo estable, despejado o poco nuboso, aunque con temperaturas más acordes con estas fechas.