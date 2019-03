La obra teatral "Porta'm al bosc" reflexiona sobre el bullying, mañana en el Paraninfo de la UA

La companyia teatral Maror Produccions representa en el Paranimf l'obra “Porta'm al bosc”, demà dimecres 27 de març a les 20 hores, com a part de la programació cultural ACUA. Amb adreça de Mercè Vila Godoy l'obra, de l'autor Joan Ramon Gironès, proposa una reflexió sobre el bullying en la societat actual, amb un argument centrat en la relació entre víctima i assetjat i la seua evolució amb el pas dels anys. Les entrades tenen un preu de 5 euros, ja disponibles en la Llibreria Compàs del Campus i en la taquilla del Paranimf, una hora abans de l'inici.

Porta'm al bosc

Ricard i Ester van estudiar junts en l'Institut. Ester no ha oblidat mai el martiri que li van fer viure Ricard i els seus amics, però sobretot Ricard. Al cap dels anys Ester es converteix en mestra i descobreix, en una reunió de pares, que té en classe al fill de Ricard. A partir d'aquest moment l'obra es planteja si és possible que un adult arribe a superar les seqüeles del bullying: ¿Els acosadores ho segueixen sent tota la seua vida? ¿Què succeeix quan, al cap dels anys, es retroben víctima i acosador?

Maror Produccions

Maror Produccions és una productora teatral creada en 2015 en la ciutat d'Alacant. Es va iniciar amb un text de Jordi Galceran, El crèdit, dirigit per Sergi Belbel i interpretat per Tomàs Mestre i Joan Miquel Reig. Com a segona producció, s'aposta de nou per un text d'un autor contemporani i novell. Porta'm al bosc, de Joan Ramon Gironès, té tots els ingredients per a atrapar a un públic tant adolescent com a adult. Un text potent, molt construït i actual que éstá basat en el bullying.

El autor: Joan Ramon Gironès

Joan Ramon Gironès Manich (Arenys de Mar, 1980) es licenciado en Comunicación Audiovisual, diplomado en Estudios Avanzados (DEA) en Comunicación Social por la Universitat Pompeu Fabra y máster en Escritura para Cine y Televisión por la Universitat Autònoma de Barcelona. Es autor de Acció! (finalista de los premios AVV-FAD de Diseño por el proyecto de serie de animación para adultos 2002) y de la teleserie El carrer de casa (premio de Comunicación de la Diputación de Barcelona 2002). Autor del cuento Desitja’m sort (finalista al Premio de Cuentos Emili Tejedor 2003) y de la narración Un pis per a ella sola (mención honorífica del jurado en el Premio de Novela Corta Mn. Romano Comamala 2004), en 2008 funda la compañía teatral Los Genios Locos. Debuta con Institufrènia! (finalista en el Concurso de Teatro de Tàrrega 2008). En la Nau Ivanow estrenó No te cases con Roberto (2011), seleccionada en la Muestra de Teatro de Barcelona y en la Muestra de Teatro de Alcora. En 2014 recibe una beca de residencia y creación por La Farinera del Clot (Barcelona) y estrena el drama de intriga La nit ens atrapa (Premio Ciutat de Sagunto de Teatro 2015). Sus dos últimas obras, Tot és negre (2016) y Porta’m al bosc (2017), han participado en la Muestra de Teatro de Barcelona. Con Porta’m al bosc, además, gana por segunda vez el premio Ciutat de Sagunt de Teatro y queda finalista en el XLI Premi Born.