Fernando Alarza, de la UA, líder de las Series Mundiales de Triatlón

Fernando Alarza, triatleta de la Universidad de Alicante, se situó ayer como líder de la clasificación general de las Series Mundiales de Triatlón (WTS, por sus siglas en inglés) tras conseguir la sexta posición en la prueba sprint celebrada en la ciudad canadiense de Montreal. Tras una dura carrera, que tuvo que ser adelantada media hora por previsión de tormenta y que finalizó con un aguacero, el talaverano aprovechó el buen resultado y la ausencia del líder hasta ayer, el francés Vicent Luis, para colocarse en primera posición mundial con 3.382 puntos a falta tres pruebas.

Pese a la ausencia del líder de la general, Alarza no comenzó con buen pie la competición y salió del segmento de natación a 21 segundos de su gran rival en la prueba, Henri Schoeman, que era el segundo en el ranking. No obstante, el sudafricano cometió un error en el cambio de prueba y fue penalizado con 10 segundos por subir a la bicicleta antes de hora. Además, no acabó con fuerzas y perdió posiciones en los dos segmentos hasta finalizar vigésimo. Alarza, por su parte, recuperó algunas posiciones en el segmento ciclista y fue en la parte de carrera a pie donde mejoró los tiempos respecto a sus rivales, remontando hasta la sexta plaza. La distancia sprint de ayer en Montreal, menos dada a gestas, se compone de 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera. La prueba se la llevó el belga Jelle Geen, con Mario Mola, segundo, y bronce del canadiense Tyler Mislawchuk.

Destacada fue también la actuación de Lasse Lührs, el segundo integrante del equipo de la UA en la prueba, que finalizó en 24ª posición. Esto permite al alemán seguir sumando puntos en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su objetivo.

La siguiente serie de las WTS será el próximo fin de semana en Hamburgo, donde se sumará a la competición Roberto Sánchez Mantecón, que debutará en la Series Mundiales. Así, entre los 55 mejores triatletas del mundo, habrá tres del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante, entrenados por Roberto Cejuela, que viaja como entrenador de la Selección Española.