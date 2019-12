El profesor de la UA Raúl Rodríguez ganador del XX Premio de Ensayo Miguel de Unamuno

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar la foto 1.JPG × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Raúl Rodríguez Ferrándiz, profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, es el ganador del XX Premio de Ensayo Miguel de Unamuno que concede el Ayuntamiento de Bilbao, institución que ha comunicado el fallo esta misma mañana. El jurado del premio ha concedido el galardón a Raúl Rodríguez por su ensayo “Magias de la ficción (spoiler Warning!)”.

El autor aborda en este ensayo las ficciones, tanto novelas como películas y series de televisión, en un texto en el que defiende que lo masivo no debe ser superficial. “Son ficciones de masas, sin dejar por ello de ser ficciones de musas” afirma. Aunque el libro no se publicará hasta finales de marzo o primeros de abril, Raúl Rodríguez, adelanta que el ensayo analiza cómo la ficción nos abre la posibilidad de vivir muchas vidas sin salir de la nuestra, de ponernos en peligro de muerte sin morirnos, de vivir romances sin compromiso, de cometer crímenes o de vengarnos de ellos sin culpa y sin castigo, de pasar mucho miedo y disfrutar de él al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que me ponga tierno, triste, alegre, me excite o me asuste por personajes o situaciones que sé que no son reales? ¿Cómo pueden unas palabras dichas o escritas, unas imágenes en movimiento que representan a seres imaginarios, provocar en mí emociones tan intensas como las que provocarían si se refirieran a seres reales, que existen o han existido?

El ensayo nos pone delante personajes de papel o de celuloide de los que llegamos a saber a menudo mucho más de lo que sabemos, íntimamente, de las personas de carne y hueso que nos rodean. En este sentido el libro se recrea en algunos de estos personajes: desde los Swann y Odette de Proust hasta los Deckard y Roy de Blade Runner, Lolita y Humbert, Rick e Ilsa, el matrimonio Tura de Ser o no ser, algunos personajes y situaciones de Martin Amis, el Frank Underwood de House of Cards, los ángeles dubitativos de El cielo sobre Berlín, los humanos protésicos de muchos episodios de Black Mirror, las elecciones morales de los protagonistas de Extraños en un tren o de La calumnia. El libro también aborda algunas amenazas para la ficción. El autor afirma que dos de estas amenazas son las Conspiranoias y selficciones, “son especies invasoras que disputan a las ficciones genuinas su espacio vital, y les dedico sendos capítulos en el libro”.

Raúl Rodríguez Ferrándiz

Profesor titular en el Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante. Fue becario posdoctoral en la Universidad de Bolonia y ha realizado estancias docentes en las universidades de Florencia, Buenos Aires y ORT de Montevideo. Ha coordinado el Máster en Comunicación e Industrias Creativas de la Universidad de Alicante, donde imparte la asignatura de Narraciones Transmedia.

Fue Premio Internacional Ciutat de València de Ensayo por Máscaras de la mentira: el nuevo desorden de la posverdad (Valencia, Pre-Textos, 2018). Es autor también de La musa venal: producción y consumo de la cultura industrial, Premio Internacional de Ensayo Miguel Espinosa (Murcia, Tres Fronteras, 2010) y de Apocalypse Show. Intelectuales, televisión y fin de milenio (Madrid, Biblioteca Nueva, 2001). Ha coordinado el volumen La polémica sobre la cultura de masas en el periodo de entreguerras: una antología crítica (Universidad de Valencia, 2012). Ha publicado en Claves de Razón Práctica, Revista de Occidente y La maleta de Portbou, entre otras revistas culturales, y colabora en el suplemento Arte y Letras del diario Información de Alicante.