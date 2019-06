El científico Thomas Ollendick, Premio Aitana 2019 de la UMH por su trayectoria en el ámbito de la Psicología Clínica Infanto-Juvenil

El Premio Aitana 2019, galardón con el que la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche reconoce la trayectoria de expertos en salud mental infanto-juvenil, ha recaído en el profesor y científico Thomas Ollendick. La entrega del premio tendrá lugar durante el 5º Congreso Internacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes, que organiza el grupo AITANA de la UMH del 14 al 16 de noviembre en Oviedo.

El investigador Thomas Ollendick es director del Centro de Estudios sobre la Infancia de la Universidad de Virginia (Estados Unidos) y uno de los mayores expertos mundiales en salud mental infanto-juvenil, cuyas líneas se centran en los trastornos de conducta infantil, problemas alimentarios y desórdenes emocionales. Destacan especialmente sus aportaciones en patologías como las fobias específicas y otros trastornos de ansiedad infantil. Asimismo, es uno de los autores más prolíficos en su campo; su contribución al avance del conocimiento se refleja en la publicación de más de treinta libros y cien capítulos de libro, así como en sus más de trescientas publicaciones en revistas científicas internacionales.

En el área de la psicología clínica aplicada, el doctor Ollendick ha contribuido al desarrollo de intervenciones cognitivo-conductuales innovadoras que han mostrado buenos resultados en población infanto-juvenil como, entre otras, la llamada One Session Treatment (OST), que consiste en una terapia de exposición de una sola sesión intensiva para fobias específicas; o el protocolo transdiagnóstico Super Skills for Life, dirigido a la prevención de problemas emocionales. A lo largo de su carrera, el trabajo de Thomas Ollendick ha contribuido a comprender mejor los problemas psicopatológicos en la infancia, a su evaluación y abordaje mediante la prevención y el tratamiento. Además, durante su carrera ha tenido un papel relevante en instituciones científicas y revistas de gran prestigio y ha ocupado cargos relevantes como el de presidente de la Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) o el de editor de reconocidas revistas científicas como Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology o Behavior Therapy. Además, fue fundador y actualmente editor de la revista Clinical Child and Family Psychology Review.

Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Career/Lifetime Achievement Award de la ABCT y el Lifetime Achievement Award for Scientific Contributions de la Society of Clinical Psychology (División 12 de la American Psychological Association). Asimismo, es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Estocolmo (Suecia).

Con este galardón, la UMH se suma al reconocimiento de la carrera del profesor Thomas Ollendick en el avance de la psicología clínica infanto-juvenil. En ediciones anteriores, el Premio AITANA de la UMH ha reconocido la trayectoria de importantes personalidades en el campo de la salud mental infanto-juvenil como el profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Toro (2011), la profesora de la UNED Victoria del Barrio (2012), el profesor de la Universidad de La Laguna Vicente Pelechano (2013), el catedrático de la Universidad de Murcia Xavier Méndez (2014), la catedrática de la Universidad de Málaga Aurora Gavino (2015), la profesora Susan Spence de la Universidad Griffith de Australia (2016), Alan Kazdin de la Universidad de Yale de Estados Unidos (2017) y el profesor Thomas Achenbach de la Universidad de Vermont de Estados Unidos (2018).

