El Centro de Coordinación de Emergencias advierte del riesgo extremo de incendios forestales

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado, del extremo riesgo de emergencia de incendios forestales previsto para el lunes 1 de julio de 2019. El peligro de conflagración se sitúa en un nivel 3, por lo que la Agencia de Seguridad y Respuesta a las emergencias ha advertido a los ayuntamientos que extremen las precauciones en la vigilancia de las superficies forestales.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han manifestado que “se han reforzado los parques, los bomberos forestales, que suelen estar en su base en alerta, pasan a estar in itinere”. Asimismo, han asegurado que el tren de salida se ha ampliado con más medios aéreos.

Entre las recomendaciones a tener presente se encuentran, no arrojar cigarrillos ni fósforos al suelo, no encender fuego en el monte, si se va a hacer una quema, solicitar la autorización oportuna, no utilizar maquinaria agrícola o forestal que pueda generar incendios, cumplir con las restricciones de acceso a zonas, no arrojar basuras fuera de los contenedores habilitados y recordar que nunca se debe trabajar sólo, ya que la seguridad es el factor más importante.