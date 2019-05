DietingWell: “Aprender a comer de una manera saludable es la mejor manera de mantener tu peso ideal y mejorar tu salud”

× Ampliar Verónica Martínez y Alex Roble, equipo de trabajo de DietingWell

Jóvenes, preparados e ilusionados con su proyecto, así se presentan en DietingWell, con la intención de facilitarte que consigas mejorar tu salud y tu imagen personal sin pasarlo mal, sin frustraciones, sin sentir que no tienes fuerza de voluntad para alcanzar tus metas.

¿Alguien no ha seguido alguna dieta? ¿Algún método? ¿Cuánto tiempo?

La rigidez, la monotonía no propician que estas dietas/métodos tengan continuidad volviéndose contra nosotros, llegando a estar en muchos casos peor que al principio. En DietingWell no sentiréis que estáis a dieta, sus propuestas nutricionales, sus recetas, con todo tipo de alimentos, sin restricciones, y su atención personalizada son la clave para que por fin puedas alcanzar tus objetivos para mejorar tu salud y tu imagen personal

La unión de actividad física y buena alimentación del método DietingWell, es una de las garantías de éxito para conseguir la mejora de la salud y de la imagen personal

× Ampliar En la comarca de L’Alacantí estamos disponibles de manera personal además de contar con los medios tecnológicos para poder atender también vía online

-Pregunta: ¿Cómo surge la idea de montar una empresa de nutrición y entrenamiento?

-Respuesta: La gente está muy cansada de seguir dietas que no funcionan, hay un gran interés por parte de la gente en aprender realmente a comer de una manera saludable. Pensamos que es una demanda actual en la población aprender a comer bien y adquirir hábitos saludables dejando atrás el sedentarismo que es una de las principales causas del deterioro de la salud en la sociedad en la que actualmente vivimos.

-P.: ¿Qué formación tenéis?

-R.: El equipo de DietingWell está formado por una graduada universitaria en Nutrición y Dietética colegiada, especializada en control de peso y reeducación alimentaria y un entrenador personal especializado en rendimiento deportivo y nutrición deportiva.

-P.: ¿Cuál es el principal motivo por el cual las dietas no funcionan?

-R.: Principalmente porque cuando hablamos de dietas hablamos de unas pautas que se mantienen durante un período de tiempo concreto, al finalizar ese período dejamos de lado las pautas, retomamos los hábitos anteriores y se produce el conocido efecto rebote recuperando el peso inicial e incluso aumentando con relación al que teníamos antes de empezar esa dieta. También ocurre que la mayoría de dietas son dietas restrictivas que generan mayor ansiedad en las personas haciéndolas más propensas a los atracones, descontrol y la posterior frustración, generando una insatisfacción personal que hace que la persona al final termine abandonando las dietas. Igualmente influye que la mayor parte de las dietas suelen ser muy monótonas por lo que las personas se cansan con mucha facilidad y acaban abandonándolas.

× Ampliar Verónica Martínez

-P.: ¿El concepto de nutrición ha cambiado?

-R.: El concepto de nutrición está vivo y evoluciona con los descubrimientos y las investigaciones que hay constantemente en marcha, cambiando las teorías de la alimentación y los conceptos. Pero si una cosa está clara es que cada persona es diferente, cada organismo es diferente y por eso es necesario una nutrición adaptada a cada persona, digamos que en nutrición no es todo blanco o negro, hay muchos matices, lo que hace que un plan funcione es que esté adaptado a la persona por que en función de sus necesidades, de su estado actual, de su estado de ánimo, de sus hábitos, necesitará unas pautas diferentes.

-P.: ¿Y esto lo complementáis con deporte?

-R.: Efectivamente, lo complementamos con deporte, pero queremos que quede muy claro que nuestro concepto, lo que pretendemos, es mejorar la salud de las personas a través de la alimentación y el deporte, consiguiendo un cambio de hábitos de forma permanente para que las personas tengan las herramientas necesarias para mantener su peso a lo largo de su vida. Nuestro método no es una dieta, es un cambio de hábitos, es algo que no es para un período determinado sino que una vez que las personas lo conocen y lo ponen en práctica, es tan amigable, tan fácil de seguir y mantener que las personas no lo abandonan, como sucede en la mayor parte de las dietas. Al ser planes adaptados y personalizados producen una mejora tanto en la salud como en la imagen personal que aseguran la continuidad del mismo.

-P.: ¿Qué garantiza el éxito de vuestro método?

-R.: Que nuestro método, al ser 100% adaptado es un método muy cómodo para la persona, es un método muy fácil de seguir lo que incentiva que las personas lo puedan llevar a cabo con naturalidad, sin sentirse obligado, sin pautas restrictivas, de una manera natural. La planificación es a base de metas realistas que permiten a las personas afianzarse y ver que lo pueden conseguir y que además no les supone un estrés ni una ansiedad añadida.

También nos gustaría recalcar que nuestra atención es muy personalizada, que estamos disponibles en cualquier ámbito que necesiten, sesiones con la nutricionista o el preparador físico, nos amoldamos a sus horarios, a sus necesidades, a sus objetivos.

Les podemos orientar incluso a la hora de realizar la compra en los supermercados, hacemos talleres de etiquetado nutricional para que aprendan a leer las etiquetas de los alimentos y talleres de cocina saludable, el entrenador realiza entrenamientos guiados para que la persona sepa como tiene que hacer los ejercicios de manera correcta y evitar posibles lesiones, además de elaborar unas rutinas de ejercicios adaptadas para conseguir sus objetivos.

-P.: ¿Cómo son vuestras propuestas nutricionales?

-R.: Nuestras propuestas de mejora nutricional incluyen todo tipo de alimentos, hidratos de carbono, grasas, proteínas acompañadas por recetas que facilitan su asimilación, no se trata de comer solo ensaladas y pollo a la plancha para cumplir los objetivos. Se puede conseguir bajar de peso disfrutando del camino.

-P.: ¿La alimentación saludable es igual a salud?

-R.: Sin duda, la correlación entre una alimentación adecuada, saludable tiene una incidencia directa en la salud. Solo hay que ver el incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, etc, es un hecho. De ahí que todo el sector relacionado con la salud se está movilizado para intentar promover la salud a través de una alimentación adecuada y ejercicio físico diario. Todas estas enfermedades se pueden prevenir si llevamos una alimentación adecuada y un estilo de vida saludable.

-P.: ¿Ofrecéis la asistencia en el domicilio de los clientes?

-R.: Queremos dar confianza a nuestros clientes y hacerles sentir que estamos aquí disponibles para ellos, dando la facilidad de poder acercarnos al domicilio de los clientes, atendiéndoles en la comodidad de su hogar y en los horarios que más les convengan para que las personas puedan alcanzar sus objetivos, mejorando su salud y su imagen personal, en la comarca de L’Alacantí estamos disponibles de manera personal además de contar con los medios tecnológicos para poder atender también vía online.

Puedes contactar con ellos en el teléfono: 622 812 828 y en su web: www.dietingwell.es