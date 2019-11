“Alcanzar la igualdad de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer”

La Universidad de Alicante ha celebrado este martes los actos institucionales de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un acto la sala Multimedia del edificio de Rectorado que ha presido el rector, Manuel Palomar y que ha conducido la vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, María José Rodríguez y al que han asistido miembros del equipo de gobierno y de diferentes colectivos universitarios.

En su intervención, el rector ha señalado que “la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural, presente tanto en el ámbito doméstico como en el público” y ha destacado que “la lucha contra la violencia de género tiene un importante dimensión política. Entre las claves para luchar contra la violencia hacía las mujeres y avanzar en la prevención se encuentra la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la igualdad pasa necesariamente por transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer”.

Palomar se ha referido al compromiso de la Universidad de Alicante en la lucha contra esta lacra, y ha asegurado que “durante todo el curso, año tras año, la UA despliega una intensa actividad de sensibilización frente a cualquier tipo de violencia que sufren o pueden experimentar las niñas y las mujeres, y en particular, frente a la violencia de género”. En este sentido ha apuntado que “la Universidad de Alicante, sede del conocimiento de la provincia de Alicante, se convierte en motor de transformación social. No hay ninguna institución provincial que movilice tantos recursos y tantas personas con un interés compartido: erradicar la violencia contra las mujeres”.

El rector también ha dedicado parte de su intervención a destacar los “procesos de transformación estructurales” que se han implementado en la Universidad de Alicante. Así, se ha referido al Protocolo para la prevención e intervención ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual; cursos de formación; la creación del Voluntariado contra la Violencia de Género; la creación de los Puntos Violetas; las campañas específicas dirigidas al alumnado de movilidad; el Protocolo de protección para víctimas de violencia de género; la implementación del título de experto en Violencia de género: un enfoque interdisciplinar; los Planes de Igualdad de la UA o el Plan de Responsabilidad Social.

Por su parte, la vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, María José Rodríguez, encargada de conducir el acto, ha presentado las acciones institucionales que este año se han preparado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ha explicado que “con esta agenda defendemos que la violencia de género no es un asunto que forma parte de la intimidad de las personas y que, en consecuencia, sobre el mismo no hay que intervenir. Entender la violencia como un asunto personal refuerza la situación de subordinación de las mujeres respecto de los hombres e implica asumir las desigualdades relaciones de poder históricamente construidas. Está amplia agenda en al que participan centros, departamentos, institutos de investigación, el Consejo de Estudiantes, así como las diferentes unidades y servicios de la UA, muestra los mimbres de un trabajo colectivo. Dibuja los perfiles de una nueva cultura, la cultura de la paz y de la no discriminación.

Acciones

Durante el acto de este martes se ha presentado la campaña “Todo el año, todo el tiempo, todas somos víctimas”, de la joven artista alcoyana, Alissia, que ha cedido su obra a la UA. También los folletos informativos sobre el protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual de la Universidad de Alicante. También la intervención “Abriendo puertas, cerrando estereotipos”, en ascensores y puertas de los edificios más representativos del campus universitario, una cesión de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) y la la exposición “Del Morado al Negro: Violencia de género a través de la prensa gráfica alicantina”, en la fachada de la Biblioteca Universitaria

Concurso de Tuits

Durante el acto también se ha realizado la entrega de premios de la VII edición del concurso “Tuits contra la violencia de género”. La estudiante Enya Rodriguez se ha hecho con el primer premio, con el tuit “Con la violencia no hay benevolencia”. Washington Ramiro Toapanta Simba, ha resultado ganador del primer accésit con “H0y es un buen d1a para esta batalla 6anar” y Gemma Galiana Lorca se ha hecho con el segundo accésit con “0 assassinades podrán tuitejar, 1 trucada, 6 lletres té la paraula LLIURE”. Los dos últimos tuits han jugado con el número de atención a las víctimas de malos tratos, el 016.