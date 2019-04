¿Consiguió el reto el sanjuanero Ángel Ivorra?: La climatología adversa puso en riesgo el reto de emular un ascenso al Everest por el Síndrome de Dravet

Ángel Ivorra, protagonizó el pasado fin de semana, 30 y 31 de marzo, una simulación de ascenso a la cima del Everest por una noble causa. El escenario elegido fue la Carrasqueta a la que ascendió un total de 18 veces, recorriendo en total 360 kilómetros y 9.000 metros de altitud en 26 horas.

Este deportista de ultrafondo, vecino de Sant Joan d’Alacant, ya tenía este reto en mente desde hace tiempo pero en esta ocasión quiso que su esfuerzo tuviera un noble objetivo, buscar apoyo y dar a conocer el Síndrome de Dravet.

“Fue a raíz del reto que realizó Ángel Domenech y Carlos Conesa recorriendo en bicicleta de Santiago de Compostela a Alicante por esta causa cuando decidí enfocar esta prueba a este fin solidario”, nos explicó el deportista.

El reto dio comienzo a las 5:30 de la mañana desde la rotonda del cruce de Torremanzanas y finalizó a las 7:30 del domingo 31 (que en realidad eran las 6:30 ya que ese fin de semana hubo cambio horario). Solo los dos primeros y los dos últimos ascensos los realizó en solitario, el resto contó con acompañamiento de amigos que se unían para hacer tramos de tan épica gesta . “Noté mucho el apoyo de la gente, amigos, el club ciclista de Xixona, y en especial a un grupo de amigos de Sant Joan, Ciclos Pro, Carlos Conesa y Angel Domenech”, afirmó.

Una pareja de la Guardia Civil también estuvo presente pendiente de cualquier incidencia así como la Policía Local de Xixona e incluso moteros que esa mañana estaban en ruta daban ánimos al corredor, a todos ellos Ángel mostró su agradecimiento.

También estuvieron presentes representantes de la Fundación Síndrome de Dravet. Lidia Corral, su marido y su hijo, afectado por esta enfermedad, quisieron acompañar a Ángel mostrandole su apoyo. “Cuando me explicó el reto me encantó la idea, todas estas acciones son un gran impulso para nuestra causa aunque pensé que era una locura ya que es una hazaña que no puede hacerlo cualquier persona. Creo que si algo así lo realizara algún famoso sería noticia a nivel nacional y tendría mayor repercusión, estos deportistas son de verdad gene de admirar”. Lidia destacó que a raiz de acciones como estas y pruebas solidarias la enfermedad se esta dando a conocer “incluso nos llega el caso de personas adultas que reconocen los síntomas y se ponen en contacto con nosotros para tener más información”

Una climatología adversa a última hora

Los ascensos se iban sucediendo con normalidad a lo largo del día. La compañía hacía más amena la jornada no exenta de esfuerzo. Fue en el tramo final cuando las cosas se pusieron feas. La temperatura comenzó a descender y la lluvia hizo acto de presencia poniendo a Ángel en verdaderos problemas justo en los momentos de mayor cansancio físico. Es ahí donde entró en juego el factor psicológico y con la vista puesta en el objetivo Ángel logró alejar todos los deseos de tirar la toalla, completando

¿Cómo ayudar?

El objetivo de esta gran gesta deportiva es conseguir recaudar fondos a favor de la fundación síndrome de Dravet y conseguir poner una vez más el foco mediático en esta enfermedad genética que aparece entre los 4 y 12 meses de vida, con síntomas como convulsiones de duración prolongada, crisis epiléptica y retraso cognitivo ocasionado por las graves secuelas neurológicas.

Aún se puede colaborar realizando donaciones individuales desde 1 euro en la web www.migranitodearena.org hasta el próximo 30 de abril, un gesto muy pequeño que puede tener grandes consecuencias.

La Fundación Síndrome de Dravet

La Fundación Síndrome de Dravet nació en 2011 gracias a un grupo de padres luchadores que no se resignaron a seguir el dictado de la enfermedad. Su objetivo es promocionar, incentivar y conectar los principales centros de investigación mundiales del síndrome de Dravet y otras enfermedades relacionadas. Se sustenta en el principio de un modelo colaborativo uniendo a profesionales, pacientes, investigadores, médicos, voluntarios y patrocinadores en la búsqueda de una terapia efectiva. Para más información http://www.dravetfoundation.eu/

Próximas pruebas

Este ascenso entra dentro del “entrenamiento” de Angel quien tiene las vistas puestas en la mítica carrera Paris-Brest-Paris que se celebrará en agosto y en donde se enfrentará a 1200 km sobre dos ruedas.

Pero antes, el 19 de abril participar en la prueba la Flecha Ibérica donde saldrá de Santa Faz hasta Ypese (Toledo) en 24 horas.

El 27 de abril realizará un “Brevet”, de 400 km. organizado por el Club Ciclista Alibike y otro de 600 km el 1 de junio. Ambas imprescindibles para poder participar en Paris en Agosto. Y, por si fuera poco, está pensando repetir el Everesting en el puerto de Tudons saliendo de Sella. Siempre llevando el nombre de Dravet en cada reto conquistado.