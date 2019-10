África, una niña con una enfermedad extremadamente rara necesita tu ayuda

África es una niña de 10 meses, vecina de la localidad de Mutxamel que padece una enfermedad extremadamente rara la cual comparte con otros 7 casos en todo el mundo.

Nació con un desorden genético relacionado con la resistencia a la insulina conocido como Síndrome de Donohue lo que le produce complicaciones en el crecimiento y en su normal desarrollo. Podría decirse que a tan corta edad África sufre una diabetes extrema, pues su cuerpo es incapaz de reconocer la insulina y por tanto de utilizar y almacenar la glucosa, una forma de azúcar.

El caso de África fue fruto de la probabilidad más insospechada dado que cada uno de sus padres poseen el gen de la insulina mutado, que ha ellos no les afecta pero combinados provocó la enfermedad en la niña. Si, la combinación de estos dos genes recesivos a priori parece poco probable el hecho de que Alberto contará con un mapa genético tipo "mosaico", es decir no todos sus genes presentaban esta mutación hizo que la probabilidad se disparara a mínimos insólitos. De hecho, el hermano mayor de África, de 6 años, no la padece.

A la semana de gestación los médicos vieron que algo no iba bien, la niña no ganaba peso por lo que se decidió inducir el parto para ver si engordaba fuera del útero materno.

Sara, la madre de la pequeña, relató que cuando la niña nació "era todo hueso" a penas pesaba 1,9 kilos y por eso estuvo ingresada en la UCI, pero aunque los médicos veían algo raro no daban con un diagnóstico. Aunque comía a África le costaba crecer. Descartada la diabetes infantil, finalmente viajaron a Madrid donde recibieron la noticia que iba a marcar el resto de sus vidas, la pequeña África padecía una resistencia extrema a la insulina.

Sara, junto a su marido Alberto, desde el primer momento emprendieron con valentía una carrera de fondo para hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a su hija.

Su esperanza está depositada en el único centro médico que desarrolla ensayos clínicos para esta enfermedad que está en Estados Unidos, donde esperan llevar pronto a África y mejorar y alargar lo máximo posible su esperanza de vida.

Sara nos explicó que ésta es de apenas dos años pero que las personas que han tratado en este centro médico de Meriland han superado esas estadísticas y un ejemplo de ello es Maialen, una niña de Bilbao que también lucha contra esta enfermedad a sus 8 años de edad.

Por eso, toda la ayuda que puedan recibir estos padres es poca los cuidados que necesita África son muy costosos. "Es de vital importancia que acudan al fisioterapeuta todos los días además de otros tipo de cuidados como dermatólogos o dentistas, mantener su calidad de vida actual es todo un reto, pero eso supone un gasto que no podemos asumir con nuestros sueldos de mileuristas", nos explican.

Además la alimentación de África depende de una dieta especial muy medida y específica. "Controlamos mucho su alimentación, tenemos que tener mucho cuidado con los hidratos de carbono y todo lo que le preparamos debe estar pesado antes de ser cocinado", además debe comer a menudo por lo que por las noches, hacemos turnos entre mi marido y yo para que no se separen en el tiempo demasiado cada ingesta.

Numerosas muestras de solidaridad

La Familia de Africa está muy agradecida por las múltiples muestras de solidaridad que han recibido desde que han comenzado a solicitar ayuda.

Recientemente, gracias al Ayuntamiento de Alicante tuvieron la oportunidad de participar en un evento deportivo cuya recaudación fue destinada íntegramente a los cuidados de la pequeña.

Este fin de semana, 12 y 13 de octubre, estarán presentes con un stand en la Feria de Artesanía durante las Fiestas de El Campello para que puedas prestarles tu ayuda directamente con la compra de camisetas u otro tipo de merchandasing. Además en su página web www.diabetesextrema.com también podrás contactar con ellos y hacer una aportación. Y si quieres más información podrás encontrar a África en Facebook (vamosafrica) e Instagram(#vamosafrica)