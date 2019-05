Novedades de cine de la semana

INFORMACIÓN DE LA CARTELERA DE CINES

Estrenos

Rocketman

'Rocketman' es la historia de Elton John, desde sus años como prodigio en la Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial gracias a su influyente y duradera asociación con su colaborador y compositor Bernie Taupin.

John Wick: Capítulo 3 - Parabellum

La historia continuará tras los hechos acontecidos en 'John Wick: Pacto de sangre', con un John Wick que, tras ser ex-comulgado por cargarse a Santino D'Antonio dentro de las instalaciones del Continental, se verá perseguido por toda clase de asesinos deseosos de cobrar los 14 millones de dólares con los que han tasado su cabeza.

Próximos estrenos

X-Men: Fénix Oscura

En X-MEN: FÉNIX OSCURA, los X-MEN se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: uno de sus miembros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la ha hecho infinitamente más poderosa, sino también mucho más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de formas que no puede controlar ni comprender. Jean cae en una espiral fuera de control haciendo daño a aquellos que más ama y empieza a destruir los lazos que mantienen unidos a los X-Men. Mientras su familia se desmorona, deben encontrar la forma de unirse, no sólo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar el planeta de unos alienígenas que quieren transformar esta fuerza en un arma y conquistar la galaxia.

Mr. Link. El origen perdido

Sir Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos y leyendas. Estos calificativos han sido cuestionados por su círculo más cercano, lo que le anima a comenzar una investigación por el noroeste americano en busca del Eslabón Perdido, una misteriosa criatura mitad humano, mitad bestia.

El sótano de Ma

Una mujer solitaria (Octavia Spencer) entabla amistad con un grupo de adolescentes y decide invitarles a una fiesta en su casa. Justo cuando el grupo de jóvenes piensa que su suerte no puede ir a mejor, una serie de extraños acontecimientos comienzan a suceder, poniendo en tela de juicio las intenciones de su nueva y misteriosa amiga.

Antes de la quema

Thriller en forma de comedia para todos los públicos. Quique (Salva Reina) es un chirigotero en paro que intenta mantener a flote a su familia mientras prepara el próximo concurso de chirigotas. Entre tanto, El Tuti (Joaquín Núñez), un traficante de drogas local, quiere que le ayude a robar el depósito de droga más grande de España, antes de que quemen toda la mercancía incautada.

