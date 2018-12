Televisión, internet y niños

Es indudable que si bien la televisión puede ser una gran ventana abierta, Internet es una gran puerta. Ambos medios pueden ser excelentes herramientas de aprendizaje si se usan correctamente.

Años atrás televisión e internet no centraban la preocupación de pediatras y sociólogos hoy en día su influencia en la educación de nuestros hijos es innegable. La televisión e internet tienen una indudable repercusión sobre el desarrollo psicosocial de los niños. Por ello, hoy por hoy, es importante que los padres establezcan firmemente límites del tipo de programas que ven los niños así como durante cuanto tiempo los ve y en qué momento del día lo hace.

Los padres deben involucrarse y participar activamente en los momentos en los que los niños consuman televisión o usen internet. Los medios en sí no son ética o pediátricamente ni buenos ni malos. Es su uso, su empleo, lo que les confiere cualidades.

Todas las bonanzas de estos medios también pueden tornarse en perjuicios cuando su uso se hace erróneamente. Si el uso de la televisión o de internet interrumpe la comunicación entre los adultos y el niño, o le quieta tiempo de juego o de interacción social el niño estará haciendo un uso excesivo de estos medios y su uso será negativo.

No obstante la calidad de lo que ofrecemos a nuestros hijos también debe ser objeto de consideración. Debemos seleccionar cuidadosamente el material que debe ver el niño y no desaprovechar que ese momento puede ser una fabulosa oportunidad de aprendizaje. Por ello es recomendable realizar un selección previa de la programación que va a ver el niño, tomar el tiempo de acompañar a los niños delante de la televisión y no usarla como una niñera. Por otro lado, los niños nunca debería usar Internet sin supervisión. Antes de sentar al niño delante del ordenador debemos estudiar las páginas webs que vamos a mostrar, estudiar su calidad y seguridad asegurándonos que son apropiadas para los niños.