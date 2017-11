Problemas en los estudios

Se dice que un niño va mal en los estudios, cuando no alcanza los objetivos propuestos según su edad, maduración y capacidad.

Muchas, pueden ser las causas que provocan este problema o fracaso. A continuación, veremos las más frecuentes.

Antes de valorar los aspectos psicológicos que puedan afectar en los estudios al menor, hay que descartar que cualquier aspecto físico, como una deficiente visión o audición, mala alimentación, o alguna enfermedad... sea el causante de su problema.

Descartando los aspectos físicos, vamos a ver otras posibles causas. Cada vez es más frecuente encontrar en la consulta, la preocupación, por los estudios, de padres con niños pequeños. Es decir, hace años, la edad donde aparecían los problemas, era sobre todo en los últimos cursos de primaria. Sin embargo, esto ha cambiado, lo cual es bastante preocupante para la familia, el profesorado, y para el niño de forma particular.

Los primeros problemas preocupantes, empiezan a aparecer sobre los cinco años de edad, en el último curso de educación infantil y antes de iniciar primero de primaria. El problema, está relacionado con la lectoescritura, cuando el niño ha de dominar esta técnica, tan importante para su futuro académico, y no lo ha conseguido. Además, a este problema, en muchas ocasiones aparece otro asociado, la dislexia, que puede convertirse en predictor de un futuro fracaso escolar, si no es detectado, y tratado, a tiempo. Se puede hablar de dislexia cuando un niño, con un nivel mental normal o superior, aprendizaje adecuado y sin problemas emocionales graves, no es capaz de establecer el mecanismo de la lectoescritura, y lleva un retraso con respecto a su edad mental, y cronológica. Continuando con las causas, existe otro porcentaje, aunque menor, de causa de fracaso escolar, me refiero a los factores intelectuales. En primer lugar, es básico saber la capacidad intelectual del niño, que se valora a través de unas pruebas psicológicas y cuya normalidad se establece dentro de un intervalo de puntuaciones. Pero también nos encontramos, otros problemas, sobre todo a edades más avanzadas, como son la falta de hábito y técnicas de estudio, pues, a veces, el niño estudia, pero su esfuerzo no se ve recompensado. Es importante saber, que también existen causas externas al niño que le perjudican negativamente. Me refiero a situaciones afectivo-emocionales, como la tartamudez, la burla de los compañeros, obesidad, sentimientos de inferioridad, celos, entre otros. Cuando empiecen a llegar a casa las primeras valoraciones negativas de los estudios, los padres, y el profesorado, tienen que averiguar qué está pasando. Una vez se haya encontrado la causa, es preciso aceptar el problema y elaborar un plan de actuación conjunto.

Conviene tener claro que, para el niño, es fundamental, sentir que sus padres, y profesores, lo valoran y lo quieren por él mismo, aunque no vaya bien en los estudios. Creo que es importante que se le ayude a que se quiera a sí mismo, se acepte, no se sienta un fracasado, y sobre todo que sea feliz.