La dieta adecuada, para la persona adecuada

Llega la primavera, y es el temido momento “Operación Bikini”, y queremos perder peso de forma rápida. La gran mayoría de los tratamientos se basan en dietas estándar.

Como escuela, como centro médico y como centro especializado en nutrición, somos consecuentes con la necesidad de perder peso, pero, no todos somos iguales. A cada persona le sienta mejor unos alimentos que otros, precisa aportes nutricionales diferentes, además, de no dejar de lado las intolerancias alimentarias. Muchas ocasiones, son las propias intolerancias, las que no solo no nos permite perder peso, si no que, por el contrario, se ve favorecido el proceso de engordar.

Desde nuestro centro, hemos puesto en marcha el PLAN EXPRES. Es un método único, en el cual nos manejamos bajo los parámetros de la nutrición sana y adaptada a cada paciente, la eliminación de grasa localizada a través de la termolipólisis, la presoterapia y la electroacupuntura estética. Nuestra experiencia nos hace ratificar, que como el/la paciente no pasa hambre, no hay ansiedad; los resultados son rápidos, por lo que la motivación te ayuda a seguir, y los tratamientos en cabina es un momento de relajación, un momento para ti. Pudiendo perder hasta 7 kilos en 10 sesiones, que son 5 semanas.

Pide información: Escuela de Salud PNA. Unidad de Salud PNA.