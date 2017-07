Fases del duelo en la ruptura de pareja

La palabra duelo significa “dolor”, y por tanto, el proceso de duelo será́ un proceso de “pasar por el dolor”, ya sea por el fallecimiento de un ser querido, o por otras situaciones dolorosas, como es la ruptura de pareja. Cada persona maneja la ruptura sentimental de forma diferente. La pérdida de la pareja, implica pasar por una serie de fases psicológicas que, en líneas generales, son comunes en todos los casos, aunque hay excepciones. Lo importante es saber que cada fase o etapa, está caracterizada por el predominio de una emoción. Estas son:

1.-Negación (no me lo creo),

2.- Tristeza (el dolor de la pérdida),

3.- Culpa y /o miedo (no lo he hecho bien),

4.- Ira, Rabia (no es justo),

5.- Nostalgia (echo de menos).

6.- Aceptación (ya no duele tanto).

La primera fase por la que se pasa se denomina Negación. En ella, la persona se niega a creer lo que le está sucediendo, sobre todo, cuando no ha sido la que ha dejado la relación. Es una fase que se corresponde con el shock inicial de la noticia, y con el mecanismo de defensa de no querer enfrentarse a la realidad. La siguiente, es la Tristeza. Aparece cuando se va asimilando lo que le está pasando, aunque le duela. Es la emoción que corresponde a cualquier tipo de pérdida, es sana, y es necesaria pasarla para poder elaborar correctamente el proceso de duelo. En muchas ocasiones, después de sufrir la tristeza, empiezan a aparecer nuevas emociones, una de ellas puede ser la Culpa. Y digo puede ser, porque no es obligado que todas las personas pasen por todas la fases, ni por el mismo orden. También el miedo aparece con bastante frecuencia. Suele ser miedo a lo desconocido, a estar solos/as, a enfrentarse a nuevas tareas o funciones que llevaba la otra persona,… en general miedo a todo y a veces a nada en concreto, solo al futuro. La angustia, a veces con forma de ansiedad suele aparecer especialmente si tras la ruptura, se tiene información de la ex pareja, como que está rehaciendo su vida con otra persona. La culpa, aunque parecería lógica que apareciese en las personas que han dejado la relación, no siempre esto es así, ya que la persona “abandonada” en ocasiones piensa que la ruptura ha sido por su culpa. La Ira, la rabia, el enfado, el rencor, cualquiera de estas emociones pueden aparecer con la necesidad de venganza, hacer justicia o castigo. La Nostalgia, puede vivirse como una vuelta a la tristeza, aunque no suele darse con emociones tan intensas. Lo que sucede en esta fase es que la persona no echa de menos necesariamente a su anterior pareja, sino más bien, la vida de pareja y lo que hacía con ella.

Por último, nos encontramos con la Aceptación. Aquí́ la persona necesita estar bien. Suele comentar que ya está cansada de pasarlo mal, y que quiere pasar pagina y seguir con su vida. En general, se tiene un estado de animo positivo y estable, y ya no se aferra a la idea de volver, ni al recuerdo de esa persona, se siente mas fuerte y ve la posibilidad de ser capaz de rehacer su vida, sola o en pareja.