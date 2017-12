El tratamiento fascial

El tejido conjuntivo o conectivo es la estructura más amplia de nuestro cuerpo, tal es así, qué a excepción de uñas y pelo, todo está compuesto por tejido conjuntivo.

Este se nos presenta de dos formas, sólido, es el caso de la piel, músculos, huesos, órganos… y líquido, como la sangre, y la linfa, el líquido cefalorraquídeo,… Cuando se realiza un tratamiento del tejido conjuntivo, llamado también trabajo fascial, se trabaja de manera integrada en todo el organismo. Eso es muy importante, cuando se involucra a todo el organismo en un tratamiento, se avala la salud íntegra.

Por eso, somos una escuela y un centro medicó de salud integrativa.

Hemos de recordar, que somos un todo, no pequeños cachitos que forman un organismo, por eso, cuando hay una pequeña alteración cualquier parte del cuerpo, el resto del organismo también se ve afectado.

Por ejemplo, cuando una persona sufre una hernia discal, el dolor no se reduce exclusivamente a la zona vertebral afectada, si no, qué además, aparecen molestias colaterales, que por no tratar al cuerpo desde un punto de vista íntegro, se convierten en lesiones crónicas. Por eso, aun habiéndose intervenido quirúrgicamente de una hernia discal, con el paso de los años, aparece otra en su curva compensatoria. Si la lesión primaria está el lumbar, lo más probable, es qué al cabo de los años, aparezca una en cervical.

Poder trabajar el tejido fascial en estos casos, nos permite regular las cargas compensatorias a lo largo de toda la columna.

El trabajo del diafragma, también se realiza bajo los parámetros del tratamiento del tejido conjuntivo, pudiendo así, regular las funciones respiratorias, digestivas, circulatorias,… El diafragma es un músculo paralelo al suelo, casi estanco, a través de él transcurre la vena cava, la arteria aorta y el esófago. Cuando el músculo diafragma, se contrae, el paciente puede observar alteraciones en su proceso digestivo, varices y edemas en los miembros inferiores, respiración poco profunda, e inclusive taquicardia.