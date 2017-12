El Hospital de Sant Joan celebra el II Congreso del Síndrome Antifosfolípido

El Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant, adscrito a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, celebró este sábado el II Congreso del Síndrome Antifofolípido (SAF), un cónclave de carácter nacional organizado por la Asociación Española Síndrome Antifosfolipido - SAF España, cuyo objetivo es ofrecer a pacientes y profesionales una puesta al día en torno a esta enfermedad autoinmune.

En la inauguración estuvieron presentes la gerente del Departamento de Sant Joan, Beatriz Massa; la vicepresidenta de FEDER, Fidela Mirón, y Gustavo Amor, presidente de SAF España. A continuación, Salvador Monleón y Silvia Aguilera, vicepresidente y vocal de SAF España, respectivamente, realizó una presentación de esta asociación nacional, que nació hace tres años y, precisamente, tiene su sede central en la ciudad de Alicante. Este II Congreso de SAF cuenta con un cartel de ponentes de primera línea, formado por figuras de la medicina destacadas a nivel nacional en el campo de la inmunología. Es el caso del doctor Antonio Serrano, del Servicio de Inmunología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, quien habló sobre las nuevas aproximaciones al diagnóstico clínico y de laboratorio de esta patología. Por su parte, el doctor Ricard Cervera, jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, desarrolló su ponencia en torno a las oportunidades terapéuticas del SAF Como no podía ser de otra manera, el congreso contó con la experiencia de una paciente y enfermera, Cristina M.G., quien relató qué supone vivir con esta enfermedad y se referi asimismo a las dificultades de autocontrol de la anticoagulación oral.

Anticuerpos antifosfolípidos

El síndrome antifosfolípido (SAF) o síndrome de Hughes, conocido coloquialmente como “sangre pegajosa”, es una enfermedad rara autoinmune que afecta a la sangre y su capacidad de coagular. Los pacientes cuentan con un sistema inmunológico hiperactivo que produce anticuerpos antifosfolípidos y hacen que la sangre coagule demasiado rápido, tanto en venas como en arterias. Por lo que respecta a las causas, la evidencia clínica señala que existe probablemente una predisposición genética que se activa en personas predispuestas a padecer la enfermedad. Los factores desencadenantes pueden ser infecciones virales, tales como fiebre glandular y herpes, u otros causantes de trombos, como la inmovilidad, la deshidratación, la cirugía, los anticonceptivos orales o el embarazo. Las consecuencias pueden ser potencialmente mortales, como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y la trombosis venosa profunda o de carácter más leve, como dolores de cabeza, migrañas, mareos, problemas de memoria y fatiga. No todas las personas con síndrome de Hughes / antifosfolípido desarrollan trombos o problemas en el embarazo y, si bien algunas personas pueden vivir libres de síntomas, otras se ven gravemente afectadas en su vida diaria. Actualmente el SAF no tiene cura, pero cuenta con dos vías de tratamiento, que son la supresión de los anticuerpos que causan el problema, algo que está todavía en vías de desarrollo, o prevenir la formación de coágulos de la sangre con terapia de anticoagulación.

En cuanto al perfil de pacientes, tiende a afectar principalmente a la población entre 20 y 50 años de edad, y más a las mujeres que a los hombres. A pesar de que no se han realizado estudios epidemiológicos a gran escala, algunas estimaciones indican que la incidencia es de cinco nuevos casos por 100.000 personas al año. El diagnóstico temprano y un adecuado tratamiento del síndrome antifosfolípido guardan una relación directa con el bienestar futuro de los pacientes.

SAF, no sólo trombos La Asociación Española de afectados por Síndrome Antifosfolípido- SAF España está formada por un grupo de personas afectadas, familiares, voluntarios y asociados colaboradores, que proporcionan información, orientación y asesoramiento a la población afectada y sus familiares. Su lema es “SAF no solo trombos” y su propósito principal es dar a conocer la enfermedad a la sociedad en general y al ámbito sanitario en particular, así como promover la investigación sobre ella.