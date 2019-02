El estrés, es una respuesta natural de nuestro organismo, que no tiene por qué ser un problema, cuando mantenemos el control de lo que está sucediendo a nuestro alrededor.

Hay periodos de nuestra vida, donde las demandas del medio (trabajo, estudios, familia….) nos obligan a prestarles mayor atención, respondiendo nuestro organismo con mayor esfuerzo. Cuando, estas exigencias externas, tienen un comienzo y un fin, es decir, un periodo de tiempo no muy prolongado, nos adaptamos, sin que produzca en nosotros mayores consecuencias. El problema aparece, cuando la persona no reacciona, no se da cuenta de que a pesar de poder con la situación, si no pone límite, la situación podrá con ella. Debemos aprender a conocer, cómo nuestro cuerpo nos avisa, y manda pequeños mensajes cuando algo no lo estamos haciendo bien. Sería bueno para nuestra salud física y psicológica, aprender REACCIONAR A TIEMPO, antes, de que se pierda el control de lo que nos rodea. Saber parar sin sentirse culpable, responsable, u obligado, sin pensar continuamente que “debo, tengo, puedo,...” es lo deseable para encontrar bienestar.

Cuando no decimos stop, por los motivos que sean, ya que muchas de las veces ni somos conscientes del ritmo, se produce en nuestro organismo una sobrecarga de tensión, al haber permanecido en estado de alerta mucho tiempo. Esto, repercute negativamente y provoca la aparición de síntomas, que nos impiden funcionar con normalidad. Cuando llegamos a este estado, sentimos, que hemos perdido el control de nuestro equilibrio personal, y lo que antes era habitual hacer en la vida, como ir a trabajar, ir de compras, cuidar de los niños, conducir, salir con los amigos, etc… ahora nos supera y todo parece un problema.

Sería importante aprender a reconocer algunos de los síntomas que producen el estrés, si ello, nos ayuda a reaccionar. Las señales más frecuentes son:

Pensamientos: excesiva autocrítica, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, olvidos, preocupación por el futuro, pensamientos repetitivos, excesivo temor al fracaso…

Conductas: bloqueos o dificultades del habla, llanto, reacciones impulsivas, risa nerviosa, trato brusco a los demás, rechinar los dientes o apretar las mandíbulas; aumento del consumo de tabaco, alcohol u otras drogas; mayor predisposición a accidentes; aumento o disminución del apetito…

Cambios físicos: músculos contraídos, manos frías o sudorosas, dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, perturbaciones del sueño, malestar estomacal, gripes e infecciones, fatiga, respiración agitada o palpitaciones, temblores, boca seca… No todos los síntomas anteriormente descritos, aparecen en todas las personas, pero si reconocéis algunos, os pueden ayudar a reaccionar; y si la situación os supera, podéis buscar ayuda profesional, ya que el estrés, tiene solución.