La dependencia emocional es la necesidad de afecto extrema que una persona siente hacia otra, sobre todo en su relación de pareja. Esta necesidad hace que se “enganchen” demasiado de los que dependen. El patrón más habitual de relación de pareja de una persona emocionalmente dependiente, es el de sumisión e idealización hacia el compañero/ a, sobre todo provocado por la baja autoestima que se suele tener, lo que ocasiona entre otros aspectos, no soportar la soledad. Dividiremos sus características en tres áreas: relaciones interpersonales (con especial hincapié en las de pareja), autoestima y estado anímico:

Relaciones interpersonales: Tendencia a la exclusividad en las relaciones. Esto se da tanto en las relaciones de pareja como en las amistades de estas personas, sintiéndose más cómodas hablando con un único amigo que en un grupo numeroso. Necesitan un acceso constante hacia la persona de la cual dependen emocionalmente. Esto se traduce en un agobio hacia ella con continuas llamadas, mensajes al móvil, aferramiento excesivo, deseo de hacer con ella cualquier actividad, etc. La motivación de este acceso constante es por un lado la necesidad emocional y por otro la ansiedad por su posible pérdida; Necesitan excesivamente la aprobación de los demás; Exceso de entusiasmo e ilusión al principio de una relación o cuando conocen a una persona “interesante”; Subordinación en las relaciones de pareja Uno de sus componentes es el que domina claramente en la pareja y el otro (en este caso, el dependiente emocional) sólo se preocupa de su bienestar, de hacer lo que su pareja desee, de magnificar y alabar todo lo que hace, de ser el objeto de su desprecio narcisista e incluso a veces de su rabia, tanto psíquica como física; Las relaciones de pareja atenúan su necesidad, pero siguen sin ser felices; Tienen un miedo e intolerancia terribles a la soledad; Presentan cierto déficit de habilidades sociales, como falta de asertividad.

Autoestima: Tienen una autoestima y autoconcepto muy bajos. No esperan ni echan a faltar el cariño de sus parejas porque tampoco lo sienten hacia sí mismos, y generalmente tampoco lo han tenido de las personas más significativas a lo largo de sus vidas. Se puede afirmar que así como el miedo a la soledad es uno de los rasgos distintivos de los dependientes emocionales, la falta de autoestima es el fundamento de dicho rasgo.

Estado de ánimo: Manifiestan estar tristes y preocupados. El estado de ánimo es por tanto disfórico y con tendencia a las rumiaciones sobre posibles abandonos, sobre el futuro de la relación, el miedo a la soledad y qué podrían hacer para mitigarlo, etc. En consecuencia, la sintomatología ansiosa también es relevante. No esperes que lleguen las circunstancias ideales ni la mejor ocasión para actuar, porque tal vez no lleguen nunca.